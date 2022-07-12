Sıcaklara dayanamadılar! Piknik alanında çırılçıplak soyunup oturan çift olay oldu

İngiltere'deki sıcak hava dalgası bir süredir gündemde. Kimileri zorluğundan yakınırken kimileri ise bunun tadını çıkarıyor. Lancashire'de popüler bir piknik alanı olan Pleeasington Hill'de çırılçıplak piknik yapan çift de onlardan biri.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARTTILAR

10 Temmuz Pazar günü piknik alanında, önlerinde yiyecekle dolu bir market poşetiyle çırılçıplak oturup piknik yapan çift, kimseyi umursamıyor gibi görünüyordu. İçeceklerini içip sohbet eden ikili, görünüşe göre güneşin tadını çıkarıyorlardı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Onları fark eden isimsiz bir kişi yerel haberlere ''Doğal manzaranın tadını çıkarırken görmek istediğiniz şey bu değil. Bunu görünce biraz şaşırdım çünkü yanlarından geçen çocuklar ve bazı aileler vardı. En azından mahrem yerlerini örtmeyi istemek çok değil.'' dedi.

Bir başkası ise sıcak havanın gerçekten yorucu olduğunun farkında olduğunu ama azami de olsa giyinmenin çok da zor olmayacağını düşündüğünü söyledi.



