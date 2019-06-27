YEMEK

Sıcaklarda iştahı kapananlar için: Yedikçe yedirten 7 yaz yemeği

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Sıcakların bastırmasıyla iştahımızın kapandığı bir gerçek. Buna sevinebiliriz ancak vitamin ve minerallerden de sağlıklı olmak adına eksik kalmamamız gerekiyor. Biz de haziran ayı sebzelerini kullanarak en lezzetli ve yaz mevsimine uygun yemekler hazırladık.

Sıcaklarda iştahı kapananlar için: Yedikçe yedirten 7 yaz yemeği

Yaz mevsiminde her yemek gitmiyor ve bu aşamada oldukça seçici davranıyoruz. Ne pişirsem derdi yaşadığımız şu günlerde imdadınıza koşacak 8 yaz yemeği hazırladık hem de en taze mevsim sebzeleriyle...

Enginar köftesi

enginar
Mevsimin en taze sebzesi enginarla enfes bir köfte hazırladık. Yemeğini, salatasını yapmaya alışkınız ama bu sefer farklı bir tarife imza atmak istedik. Tarifin detayları için tıklayın.

Patlıcan çığırtma

Patlıcanın en gösterişli halini sunuyoruz... Hem göze hem de damağa hitap eden çığırtma tarifimizin detayları için tıklayın.

Etli barbunya

etli barbunya

Protein deposu olan barbunyayı dana etiyle pişirerek harika bir ana yemek hazırladık. Et yemeyenler ise malzeme listesinden çıkararak olduğu gibi pişirebilirler. Tarifin detayları için tıklayın.

İç baklalı enginar dolması

dolma
İç bakla ve enginarı buluşturduk, tadına doyum olmayan bir tarife imza attık. Tam bir yaz yemeği oldu. Sebzeseverlerin gönlünde taht kuracak kuracak iç baklalı enginar dolması tarifi için tıklayın.

Çıtır kabak lokmaları

kabak lokma
Görüntüsü mücveri andırsa da aslında tadı oldukça farklı. Çıtır çıtır bu lokmalara bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.

Yoğurtlu bezelye salatası

bezelye
Bezelyeyi bu şekilde daha önce denemediyseniz inanın ki tarif sizin ilk 10'a girecek, bu konuda iddialıyız. İşte midenizi bayram ettirecek yoğurtlu bezelye tarifi için tıklayın.

Enginarlı semizotu salatası

semizotu

Yazın en leziz, en gözde salatası; Enginarlı semizotu salatası... Tarifin detayları için tıklayın.


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