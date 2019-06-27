Sıcaklarda iştahı kapananlar için: Yedikçe yedirten 7 yaz yemeği

Yaz mevsiminde her yemek gitmiyor ve bu aşamada oldukça seçici davranıyoruz. Ne pişirsem derdi yaşadığımız şu günlerde imdadınıza koşacak 8 yaz yemeği hazırladık hem de en taze mevsim sebzeleriyle...
Mevsimin en taze sebzesi enginarla enfes bir köfte hazırladık. Yemeğini, salatasını yapmaya alışkınız ama bu sefer farklı bir tarife imza atmak istedik. Tarifin detayları için tıklayın.
Patlıcanın en gösterişli halini sunuyoruz... Hem göze hem de damağa hitap eden çığırtma tarifimizin detayları için tıklayın.
Protein deposu olan barbunyayı dana etiyle pişirerek harika bir ana yemek hazırladık. Et yemeyenler ise malzeme listesinden çıkararak olduğu gibi pişirebilirler. Tarifin detayları için tıklayın.
İç bakla ve enginarı buluşturduk, tadına doyum olmayan bir tarife imza attık. Tam bir yaz yemeği oldu. Sebzeseverlerin gönlünde taht kuracak kuracak iç baklalı enginar dolması tarifi için tıklayın.
Görüntüsü mücveri andırsa da aslında tadı oldukça farklı. Çıtır çıtır bu lokmalara bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.
Bezelyeyi bu şekilde daha önce denemediyseniz inanın ki tarif sizin ilk 10'a girecek, bu konuda iddialıyız. İşte midenizi bayram ettirecek yoğurtlu bezelye tarifi için tıklayın.
Yazın en leziz, en gözde salatası; Enginarlı semizotu salatası... Tarifin detayları için tıklayın.
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