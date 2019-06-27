Sıcaklarda iştahı kapananlar için: Yedikçe yedirten 7 yaz yemeği

Yaz mevsiminde her yemek gitmiyor ve bu aşamada oldukça seçici davranıyoruz. Ne pişirsem derdi yaşadığımız şu günlerde imdadınıza koşacak 8 yaz yemeği hazırladık hem de en taze mevsim sebzeleriyle...

Enginar köftesi



Mevsimin en taze sebzesi enginarla enfes bir köfte hazırladık. Yemeğini, salatasını yapmaya alışkınız ama bu sefer farklı bir tarife imza atmak istedik. Tarifin detayları için tıklayın.

Patlıcan çığırtma

Patlıcanın en gösterişli halini sunuyoruz... Hem göze hem de damağa hitap eden çığırtma tarifimizin detayları için tıklayın.

Etli barbunya

Protein deposu olan barbunyayı dana etiyle pişirerek harika bir ana yemek hazırladık. Et yemeyenler ise malzeme listesinden çıkararak olduğu gibi pişirebilirler. Tarifin detayları için tıklayın.

İç baklalı enginar dolması



İç bakla ve enginarı buluşturduk, tadına doyum olmayan bir tarife imza attık. Tam bir yaz yemeği oldu. Sebzeseverlerin gönlünde taht kuracak kuracak iç baklalı enginar dolması tarifi için tıklayın.

Çıtır kabak lokmaları



Görüntüsü mücveri andırsa da aslında tadı oldukça farklı. Çıtır çıtır bu lokmalara bayılacaksınız. Tarifin detayları için tıklayın.