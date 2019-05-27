Sıcaktan bunalan küçük kız yol kenarında böyle serinledi

Gaziantep'te aşırı sıcaklardan bunalan ve ismi öğrenilemeyen küçük bir kız, uzun süre önce kuruyan ve son dönemlerde yeniden akmaya başlayan evlerinin önündeki pınar suyunda serinledi. Kıyafetleri ile kimi zaman suyun içerisine giren küçük kız, eline aldığı leğen ile de kimi zaman başından aşağıya su döktü.

Bir türlü serinleyemeyen küçük kız, zaman zaman ise yola boydan boya uzanarak, suyla yüzünü de yıkadı. Kayda geçen bu anlar renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)

