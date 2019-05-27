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Sıcaktan bunalan küçük kız yol kenarında böyle serinledi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Gaziantep'te aşırı sıcaklar nedeniyle bunalan küçük bir kız, yol kenarından geçen bir pınarın suyu ile serinledi.

Gaziantep'te aşırı sıcaklardan bunalan ve ismi öğrenilemeyen küçük bir kız, uzun süre önce kuruyan ve son dönemlerde yeniden akmaya başlayan evlerinin önündeki pınar suyunda serinledi. Kıyafetleri ile kimi zaman suyun içerisine giren küçük kız, eline aldığı leğen ile de kimi zaman başından aşağıya su döktü.

Bir türlü serinleyemeyen küçük kız, zaman zaman ise yola boydan boya uzanarak, suyla yüzünü de yıkadı. Kayda geçen bu anlar renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep sıcak hava serinleme

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