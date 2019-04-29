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Sıcaktan bunalan sevimli köpeğin deniz keyfi kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 29.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

Datça’da sıcaktan bunaldığı tahmin edilen bir köpek, denize girdi. Sevimli köpek, sahilde bulunan insanların meraklı bakışları arasında dakikalarca yüzdü.

Muğla'nın Datça ilçesinde merkezde bulunan sahilde bir köpek Nisan ayında denize girdi. Güneşli havada bunaldığı için denize girdiği tahmin edilen sevimli köpek, meraklı bakışlara aldırmadan dakikalarca yüzdü. Sevimli köpek daha sonra denizden çıkarak gözlerden kayboldu. O anlar ise amatör kameraya kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla datça köpek sıcak deniz

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