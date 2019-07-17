Sıcaktan bunalan tavşanlar dondurmayla serinledi

Eruh'ta bir kafe sahibi, ba\u011fda buldu\u011fu yaban tav\u015fanlar\u0131n\u0131 i\u015f yerine getirip beslemeye ba\u015flad\u0131. Emin Aksu isimli i\u015f yeri sahibi, 'Yaban' ismini verdi\u011fi tav\u015fanlar\u0131 m\u00fc\u015fterilerle i\u00e7 i\u00e7e olmaya ba\u015flad\u0131. PARTNER\u00dcnl\u00fclerin bu halleri sizi hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrecek!Aydos Orman\u0131'nda korkun\u00e7 cinayet! Sat\u0131rla kafas\u0131na vurup...En l\u00fcks araba anahtar\u0131ndan son model cep telefonuna...
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