Mynet Trend

Sıcaktan bunalan tavşanlar dondurmayla serinledi

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 17.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesinde bir kafede masaları gezen yaban tavşanlarının, müşterilerin uzattığı dondurmalardan yemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Sıcaktan bunalan tavşanlar dondurmayla serinledi

Eruh'ta bir kafe sahibi, bağda bulduğu yaban tavşanlarını iş yerine getirip beslemeye başladı. Emin Aksu isimli iş yeri sahibi, 'Yaban' ismini verdiği tavşanları müşterilerle iç içe olmaya başladı.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Aydos Ormanı'nda korkunç cinayet! Satırla kafasına vurup...Aydos Ormanı'nda korkunç cinayet! Satırla kafasına vurup...
En lüks araba anahtarından son model cep telefonuna...En lüks araba anahtarından son model cep telefonuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt eruh

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

Herkes yaşlandı, onlar gençleşti!

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

'70 milyonluk talihli benim' demişti! Milli Piyango'dan açıklama geldi

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

Kan donduran iddia! Cesetlerini domuzlara yedirdiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Yüzerken bulmuş ve inanamamıştı! Ne olduğu ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li belediyenin değiştirdiği tabelayı valilik söktü

HDP'li belediyenin değiştirdiği tabelayı valilik söktü

Aydos Ormanı'nda korkunç cinayet! Satırla defalarca kafasına vurup...

Aydos Ormanı'nda korkunç cinayet! Satırla kafasına vurup...

En lüks araba anahtarından son model cep telefonuna... Hepsi orada bekliyor

En lüks araba anahtarından son model cep telefonuna...

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Türkiye'den kartpostallık görüntüler! 'Parçalı Ay Tutulması' böyle gerçekleşti

Türkiye'den kartpostallık görüntüler!

Yangından kurtarıldı, ayakkabılarını elinden bırakmadı

Komşuları son anda kurtardı! Ayakkabısını bir an olsun bırakmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.