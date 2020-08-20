Şiddete uğradığını söyleyen YouTuber Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu kaç yaşında?

Sosyal medya fenomeni olarak büyük bir şöhrete ulaşan Duygu Köseoğlu ile Duygu Köseoğlu eski sevgilisi olan ve aynı zamanda 3 senedir Köseoğlu’nun menajerliğini yapan Onur Turgut hakkındaki şiddet iddialarının ardından iki isim araştırılmaya başladı. Duygu Köseoğlu kimdir, kaç yaşındadır sorularının yanıtı aranıyor. Peki, Duygu Köseoğlu kimdir? Duygu Köseoğlu eski sevgilisi Onur Turgut kimdir?

Duygu Köseoğlu kimdir?

Duygu Köseoğlu YouTube kanalıyla ünlü olmuş bir isimdir. Şimdi, Duygu Köseoğlu kaç yaşında sorusunun yanıtı araştırılıyor. 8 Şubat 1994 tarihinde doğmuş olan Duygu Köseoğlu yaş olarak şu an 26 yaşındadır. Duygu Köseoğlu nereli sorusuna da yanıt aranıyor. Duygu Köseoğlu’nun İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Duygu Köseoğlu eğitim hayatında ise Kandilli Kız Anadolu Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu oldu. Bilgisayar oyunlarıyla yakından ilgili olan Köseoğlu YouTube ve Twitch isimli platformlarda yayın yapıyor. Aynı zamanda Duygu Köseoğlu şarkı projeleriyle de gündeme geldi.