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Komşusuna tükürüp saldırdı! O esnada seçtiği silah ise şaşırttı: 10 kiloluk eti alıp...

14.11.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Ohio bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki Maneka Garner isimli kadın, 37 yaşındaki eski komşusu Precious Jackson ve kızıyla Güney Euclid, Ohio'daki bir markette tartışmaya girdi. Komşusuna tükürüp saldıran genç kadının silah olarak seçtiği şey herkesi şaşkına çevirdi.

Komşusuna tükürüp saldırdı! O esnada seçtiği silah ise şaşırttı: 10 kiloluk eti alıp...

Maneka Garner, bir markette karşılaştığı komşusuyla tartışmaya girdi. Yaşadıkları şey bir süre boyunca konuşarak tartışmalarıyla devam etti. Ancak daha sonra Garner komşusuna tükürüp onu çocuğunun gözleri önünde dövmekle tehdit etti.

ETLE DÖVDÜ

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Hızını alamayan genç kadın bunu gerçekten yaptı. Tartışma anında hızla Jackson'un alışveriş sepetine yönelen Garner, arabada bulunan 10 kiloluk eti alıp, komşusuna bununla saldırmaya başladı. Pakette bulunan etle birlikte defalarca komşunun yüzüne tokat adan Garner, birçok personel ve halk tarafından, durdurulmaya çalışıldı.

KABUL ETTİ

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Olayın ardından uzunca bir süre sonra Garner suçlamaları kabul etti. 30 gün hapis cezasına çarptırılan genç kadının cezası askıya alındı ve bir yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı. Ayrıca 155 $ para cezası da aldı. Daha önce, Jackson'ın eski komşusu olan Garner hakkında bir yasaklama emri olduğu çıktı.

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