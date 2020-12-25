Şifa bombası: Hint inciri faydaları nelerdir?

Tarihi yıllar öncesine uzanan hint inciri, son dönemlerde sosyal medyadaki girişimciler sayesinde tadı en çok merak edilen besinlerden biri haline geldi. Halk arasında şeklinden ötürü dikenli incir olarak anılan hint incirinin besleyicilik değeri ise oldukça yüksektir. Hint inciri nedir? Hint inciri diğer bir adıyla dikenli incir, ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetişen bir meyvedir. Bu incirin en önemli özelliklerinden biri doğada insan eli değmeden kendi kendine yetişebiliyor olmasıdır. Çeşitli sosyal medya platformlarında sıklıkla gördüğümüz dikenli incirin artık hemen hemen tüm pazarlarda satışı yapılmaktadır. Yenilebilir bir meyve olan dikenli incir, adından da anlaşıldığı gibi üzerinde diken bulundurur. Tüketilmeden önce kabuğu ve dikeni alınmalı ve yalnızca sulu ve tatlı olan iç kısmı yenmelidir. Dikenli incirin kökenine bakıldığında eğer Kuzey Amerika’ya kadar uzandığı görülmektedir. Dikenli incir olarak bilinen meyve aslında Kuzey Amerika’da yetişen opuntia cinsli bir kaktüstür. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmesinin temel sebebi, Kuzey Amerika ile olan benzer iklimdir..

Şekil olarak alışık olduğumuz inciri andırmayan hint inciri, bir armuta benzediğinden dikenli armut da denilmektedir. Hint inciri boy olarak 5 cm ile 10 cm, çap olarak ise 6 cm ile 8 cm arasındadır. Turuncu, kırmızı ya da sarı renklerde olan hint incirinde, rengin lezzete herhangi bir katkısı yoktur. Kolay bozulabilen bir meyve olduğundan satılırken genelde etrafında buz bulundurulur. Eğer alır almaz tüketilmeyecekse mutlaka buzdolabında saklanmalıdır. Hint inciri nerede ve nasıl yetişir? Hint inciri kaktüsgiller ailesinden olduğundan daha çok susuz bölgelerde insan eli değmeden kendi kendine yetişir. Herhangi bir bakım gerektirmez. Ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki dağ eteklerinde hint inciri kaktüsüne rastalayabilirsiniz. Peki hint inciri nasıl yetiştirilir? Hint inciri nasıl yetiştirilir? Evde ya da tarlada hint inciri yetiştirmek bir çiçek yetiştirmekten daha kolaydır. Çok fazla suya ve bakıma ihtiyaç duymayan hint inciri doğada zaten kendi kendine yetişen bir meyvedir. Eğer siz de evde hint inciri yetiştirmek istiyorsanız aşağıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz: