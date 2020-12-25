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Şifa bombası: Hint inciri faydaları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 25.12.2020 16:44 | Son Güncelleme:
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Şifa bombası: Hint inciri faydaları nelerdir?

Hint inciri, halk arasında dikenli incir ve frenk inciri olarak bilinmektedir. Normal incirden bambaşka bir tada ve besin değerine sahip olan hint inciri faydaları saymakla bitmez. Gelin bu özel besini biraz daha yakından tanıyalım.

Tarihi yıllar öncesine uzanan hint inciri, son dönemlerde sosyal medyadaki girişimciler sayesinde tadı en çok merak edilen besinlerden biri haline geldi. Halk arasında şeklinden ötürü dikenli incir olarak anılan hint incirinin besleyicilik değeri ise oldukça yüksektir.

Hint inciri nedir?

Hint inciri diğer bir adıyla dikenli incir, ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde yetişen bir meyvedir. Bu incirin en önemli özelliklerinden biri doğada insan eli değmeden kendi kendine yetişebiliyor olmasıdır. Çeşitli sosyal medya platformlarında sıklıkla gördüğümüz dikenli incirin artık hemen hemen tüm pazarlarda satışı yapılmaktadır. Yenilebilir bir meyve olan dikenli incir, adından da anlaşıldığı gibi üzerinde diken bulundurur. Tüketilmeden önce kabuğu ve dikeni alınmalı ve yalnızca sulu ve tatlı olan iç kısmı yenmelidir.

Dikenli incirin kökenine bakıldığında eğer Kuzey Amerika’ya kadar uzandığı görülmektedir. Dikenli incir olarak bilinen meyve aslında Kuzey Amerika’da yetişen opuntia cinsli bir kaktüstür. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişmesinin temel sebebi, Kuzey Amerika ile olan benzer iklimdir..

Şekil olarak alışık olduğumuz inciri andırmayan hint inciri, bir armuta benzediğinden dikenli armut da denilmektedir. Hint inciri boy olarak 5 cm ile 10 cm, çap olarak ise 6 cm ile 8 cm arasındadır. Turuncu, kırmızı ya da sarı renklerde olan hint incirinde, rengin lezzete herhangi bir katkısı yoktur. Kolay bozulabilen bir meyve olduğundan satılırken genelde etrafında buz bulundurulur. Eğer alır almaz tüketilmeyecekse mutlaka buzdolabında saklanmalıdır.

Hint inciri nerede ve nasıl yetişir?

Hint inciri kaktüsgiller ailesinden olduğundan daha çok susuz bölgelerde insan eli değmeden kendi kendine yetişir. Herhangi bir bakım gerektirmez. Ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki dağ eteklerinde hint inciri kaktüsüne rastalayabilirsiniz. Peki hint inciri nasıl yetiştirilir?

Hint inciri nasıl yetiştirilir?

Evde ya da tarlada hint inciri yetiştirmek bir çiçek yetiştirmekten daha kolaydır. Çok fazla suya ve bakıma ihtiyaç duymayan hint inciri doğada zaten kendi kendine yetişen bir meyvedir. Eğer siz de evde hint inciri yetiştirmek istiyorsanız aşağıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz:

  • Hint inciri fidanını ya da tohumunu internet üzerinden veya aktarlardan temin edin.
  • Fidanı veya tohumu önceden hazırladığınız geniş bir saksının içerisine yerleştirin. Saksının içerisine gübre koymak, meyvelerin kalitesini ve miktarını artıracaktır. Bu nedenle çok aşırıya kaçmamak şartıyla saksınıza biraz gübre koyabilirsiniz.
  • Saksıya yerleştirdiğiniz fideyse çok az, tohumsa biraz daha fazla olacak şekilde sulayın.
  • Saksıyı güneş alan bir bölgeye yerleştirin. Sevdiği bir ortam yaratırsanız en kısa içerisinde meyve almaya başlayabilirsiniz.

Hint inciri kaktüsü, yeterli boyuta ulaştığı zaman, toprak diplerinden küçük yumru kaktüsler çıkarmaya başlayacaktır. Bu yumru kaktüsler 2 cm ile 3 cm arasına geldiğinde ana kaktüsten ayrılmaya hazır olurlar. Bu küçük yumruları ana kaktüsten ayırıp ayrı bir yere dikerseniz, hint inciri kaktüsünüzü çoğaltmış olursunuz. Küçük yumrular büyük yumrulara oranla daha hassas olduklarından; ortam sıcaklığı, su miktarı, güneş seviyesi gibi faktörlerin dengesi oldukça önemlidir.

Hint inciri sanıldığı kadar faydalı mı? Zararları var mı?

Hint inciri fayda ve zararları açısından ele alındığında faydasının zararlarından çok daha fazla olduğu görülmektedir. Ancak tüketiminde aşırıya kaçıldığında zararlı bir besin haline gelebilir.

Hint inciri faydaları nelerdir?

  • Tam bir C vitamini deposudur. İçerisinde bir insanın bir günlük ihtiyacını karşılayacak kadar C vitamini bulundurur
  • Antioksidan özelliği sayesinde oksidasyon süresini erteleyerek, vücudu korur.
  • Halk arasında dikenli incirin zayıflattığı konusu geçse de hint incirinin zayıflamaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanamamıştır.
  • Cinsel gücü artırdığından bazı ilaçlarda kullanılmaktadır.
  • Düzenli olarak tüketilirse insan hayatına olumlu pek çok katkıda bulunur.
  • Günde 2-3 adet tüketilmesi halinde sindirim sorunlarını gidererek, daha sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar.
  • Ayrıca düzenli olarak tüketilen hint inciri halsizlik ve yorgunluk gibi sorunları da ortadan kaldırır.
  • Kabızlığa iyi gelir.
  • Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak istiyorsanız aradığınız besin şüphesiz ki hint inciridir. Hint inciri cilt kusurlarını gidermeye birebirdir.
  • Kolesterolü düşürmeye yardımcıdır.
  • Saç bakımı için oldukça önemlidir. Saç diplerinin beslenebilmesi için gerekli olan vitamin ve mineral dengesini sağlar.
  • B, C, E vitaminleri ve kalsiyum, potasyum, magnezyum açısından oldukça zengindir.
  • Sağlıklı dişlere ve kemiklere sahip olmanızı sağlar.
  • Birçok kanser türüne karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır.
  • İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp krizi riskini oldukça azaltır.
  • Bol miktarda enerji vererek depresyon gibi psikolojik sorunları kolay atlatmanızı sağlar.
  • Grip ve soğuk algınlığına iyi gelir.

Hint inciri zararları nelerdir?

Azı yarar çoğu zarar sözü hint inciri tüketimiyle birebir bağdaşmaktadır. Az miktarda tüketildiği zaman insan sağlığı açısından oldukça faydalı olan hint inciri, fazla tüketimi halinde karın ağrısı ve kabızlık gibi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar tarafından hint inciri tüketimi günlük 2 ile 3 adet ile sınırlandırılıyor. Miktarı 3’ü geçmediği takdirde ise insan sağlığı açısından herhangi bir risk teşkil etmiyor.

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