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Şifa deposu: Uskumru tarifi! Fırında uskumru nasıl yapılır?

29.01.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taze balığın lezzeti hiçbir yemekten alınmıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan balıkların en lezzetlileri arasında yer alan uskumruyu fırında yaparak sofranızı renklendirebilirsiniz. İştah kabartan uskumru tarifini kesinlikle denemeniz gerekiyor.

Şifa deposu: Uskumru tarifi! Fırında uskumru nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Omega 3 deposu olan balıkların her hafta tüketilmesi gerekiyor. Uskumru balığı taze olduğunda ve doğru koşullarda yapıldığında enfes bir tada sahip oluyor. Bu balığı daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 4 adet orta boy uskumru
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 8 adet cherry domates
  • 1 adet orta boy limon
  • 2 diş sarımsak
  • 2 dal biberiye
  • Sosu için:
  • 1 adet taze sıkılmış limon suyu
  • 1 adet taze sıkılmış portakal suyu
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1/2 tatlı kaşığı sumak
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

TARİF

  • Uskumru balıklarını temizleyip bol suda durulayın. Fazla sularını kağıt havlu yardımıyla aldıktan sonra tepsiye dizin.
  • Kuru soğanı yarım ay şeklinde kesin. Uç kısımlarını kestiğiniz limonu ince ince dilimleyin. Sarımsakları ayıklayıp bütün olarak bırakın. Kuru soğan parçaları, sarımsak, çeri domates, biberiye ve limon dilimlerini fırın tepsisine alın.
  • Sos için taze sıkılmış limon ve portakal suyunu; zeytinyağı, sumak, taze çekilmiş tane karabiber ve tuzla karıştırdıktan sonra balıkların üzerine gezdirin.
  • Üzerini yağlı kağıtla kapatıp önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin. Hafif kızarmaları için; yağlı kağıdı kaldırıp 10-15 dakika daha pişirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

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Şifa deposu: Fırında uskumru tarifiŞifa deposu: Fırında uskumru tarifi
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