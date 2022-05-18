Şifa kaynağı olan kivi çayının faydaları saymakla bitmiyor

Kivi C vitamini en yüksek gıdalar arasında yer alıyor. Verdiği lezzetli tat ve faydalarıyla sıklıkla tüketilen kivi özellikle tatlılarda oldukça fazla kullanılıyor. Ancak kivi sadece tatlılarda değil çay olarak tüketildiğinde de nefis bir tat yaratıyor. Doğal antioksidan olan kivinin çayını evde kolayca yapabilirsiniz. Kivi çayını deneyince her zaman yapmak isteyeceksiniz.

KİVİ ÇAYI TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy kivi (kabukları soyulmuş)

1 dilim limon

1 çay kaşığı pudra şekeri

1,5 su bardağı içme suyu

Yapılışı

Kivi, limon ve pudra şekerini sıcak suda kaynatın.

10 dakikada kaynadıktan sonra süzün ve fincanlara aktarın.

KİVİ ÇAYININ FAYDALARI

KABIZLIĞI ANINDA ÇÖZER

Antioksidan açısından zengin olan kivi çayı kabızlık yaşadığınız zamanlarda bağırsaklarınızı rahatlatmak için başvurabileceğiniz doğal çözümlerden. Ayrıca sindirimi de kolaylaştırıyor.

DAHA KOLAY UYUMANIZI SAĞLAR

Eğer uyku sorunu yaşıyorsanız kivi çayı sizi rahatlatacak ve daha kolay uykuya dalmanızı kolaylaştıracaktır.

ÖDEM VE TOKSİNLERİ GİDERİR

Antioksidan bir meyve olan kivi çay olarak tüketildiğinde de ödemlerden ve toksinlerden kurtulmamızı sağlıyor.

CİLDİ PARLATIR VE YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Cilt sağlığı için kivi maskeleri sıklıkla kullanılıyor. Aynı şekilde kivi çayı da cilt sağlığını destekliyor, daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlıyor. Aynı zamanda göz sağlığı için de faydalı olduğu biliniyor.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Özellikle grip, nezle, soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı kivi çayı doğal ve şifalı bir çözüm. C ve E vitamini açısından oldukça zengin olan kivi burada da yardımımıza koşuyor.

KALP KRİZLERİNE KARŞI KORUR

İçerdiği vitaminler ve potasyum sayesinde damar tıkanıklıklarının önüne geçmede katkı sağlayan bu çay böylelikle olası kalp krizlerine karşı da koruyucu etki sağlıyor.

HIZLI KİLO VERİLMESİNİ SAĞLAR

Hem toksinleri atıp şişkinleri azaltarak hem de sindirim sistemi ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kivi çayı kilo verme sürecinize destek olabilir.



