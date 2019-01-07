YEMEK

Şifa niyetine! Her bir kaşığında sağlık bulacağınız 6 enfes çorba

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

Şu soğuk kış günlerinde ihtiyacımız olan şey; dumanı üstünde tüten mis gibi çorbalar...

Şifa niyetine! Her bir kaşığında sağlık bulacağınız 6 enfes çorba

Sütlü kestane çorbası

kestane

Kış mevsiminin simgesi haline gelen kestaneden enfes bir çorba yaptık. Alışık olduğumuz bir lezzetin dışına çıktık ancak hiç pişman değiliz. Ortaya çıkan lezzet şahanenin de ötesinde! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karabuğdaylı yayla çorbası

yayla

Pirinçle pişirmeye alışkın olduğumuz yayla çorbasını çok daha sağlıklı bir hale getirmek istedik. Karabuğdayla pişen yayla çorbasının lezzetini ikiye katladık. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Sütlü patates çorbası

patates

soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir çorba daha. Akşam yemeğinde hem keyifli hem de sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenlerin doğru tercihi olacaktır. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Dereotlu kabak çorbası

dere

Dereotunun kabakla uyumu bu çorbada birleşti. İpeksi kıvamı, enfes lezzetiyle herkesten tam puan almanız garanti :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Şifa çorbası

şifa

Adı üstünde, o bir şifa çorbası! her bir kaşıkta sağlık bulacağınız çorbayı bir kere denedikten sonra her hafta yapmak isteyeceksiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Brokoli çorbası

brokli

Brokoliyi sevmeyene yedirmesi zordur ancak ya içirmesi? Özellikle brokoliden uzak duran çocuklar için harika bir tarif. İçerken içindekinin brokoli olduğunu anlamaları zor :) Bize güvenin. Tarifin detayları için tıklayın.

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