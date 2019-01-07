Şifa niyetine! Her bir kaşığında sağlık bulacağınız 6 enfes çorba

Sütlü kestane çorbası

Kış mevsiminin simgesi haline gelen kestaneden enfes bir çorba yaptık. Alışık olduğumuz bir lezzetin dışına çıktık ancak hiç pişman değiliz. Ortaya çıkan lezzet şahanenin de ötesinde! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Karabuğdaylı yayla çorbası

Pirinçle pişirmeye alışkın olduğumuz yayla çorbasını çok daha sağlıklı bir hale getirmek istedik. Karabuğdayla pişen yayla çorbasının lezzetini ikiye katladık. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Sütlü patates çorbası

soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir çorba daha. Akşam yemeğinde hem keyifli hem de sağlıklı bir başlangıç yapmak isteyenlerin doğru tercihi olacaktır. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Dereotlu kabak çorbası

Dereotunun kabakla uyumu bu çorbada birleşti. İpeksi kıvamı, enfes lezzetiyle herkesten tam puan almanız garanti :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Şifa çorbası

Adı üstünde, o bir şifa çorbası! her bir kaşıkta sağlık bulacağınız çorbayı bir kere denedikten sonra her hafta yapmak isteyeceksiniz. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Brokoli çorbası

Brokoliyi sevmeyene yedirmesi zordur ancak ya içirmesi? Özellikle brokoliden uzak duran çocuklar için harika bir tarif. İçerken içindekinin brokoli olduğunu anlamaları zor :) Bize güvenin. Tarifin detayları için tıklayın.

