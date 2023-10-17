Sıfır araç almak için arazisini sattı, 200 metre sonra hayatının pişmanlığını yaşadı! "Güneşten ya da gölgeden gözlerin yanılıyordur ağabey"

İlk başta fark etmediği garipliği Ali Bey Yaşar, araçtan ilk inişinde fark etti: Arka garaj kapısı farklıydı ve boyası da modelle tutmuyordu. Bayiye durumu bildirip şikayetçi olan Yaşar, "Yok ağabey öyle şey mi olur, güneşten ya da gölgeden gözlerin yanılıyor olabilir" yanıtını aldığını belirtti. Aracı ekspertize götürünce ise gerçek ortaya çıktı.

BAYİ ÇALIŞANLARI 'EKSPERTİZE GEREK YOK' DEDİ

Antalya’da yaşayan Ali Bey Yaşar (61) ömrünün geri kalanını daha güzel bir arabaya binmek için arazisini satarak sıfır araç almaya karar verdi. Yaşar, yaptığı araştırmaların ardından aradığı aracın İstanbul Kadıköy E-5 üzerinde bulunan bir bayide olduğunu gördü. Antalya’dan yola çıkarak İstanbul’a giden Yaşar, bayi çalışanlarıyla bir model üzerinde anlaştı. İddiaya göre firma çalışanları aracın mayıs ayının son haziran ayının ilk haftası gibi teslim edeceklerini belirtti. Varılan anlaşmanın ardından Antalya’ya geri dönen Yaşar, aracını teslim almak için 13 Temmuz’da bayiye gitti. Yaşar, aracında bir sorun yaşanmaması için ekspertiz yapmayı teklif etse de bayi çalışanları tarafından gerek olmadığı yönünde ikna edilerek ekspertiz yapmaktan vazgeçti.

200 METRE İLERİDE FARKINA VARDI

Aracını satın alarak bayiden uzaklaşan Yaşar, yaklaşık 200 metre ileride bulunan bayiden yakıt almak için durunca aracın arka bagaj kapısının ve renginin farklı olduğunu fark etti. Durumu yetkililere fotoğraf göndererek bildiren Yaşar, iddiaya göre ‘Yok ağabey öyle şey mi olur, güneşten ya da gölgeden gözlerin yanılıyor olabilir’ cevabını aldı. Cevap karşısında şaşkına dönen Yaşar, Antalya’da bulunan ailesini alarak Trabzon’a tatile gitti. Arkadaşlarının da durumun farkına varmasıyla ekspertiz yaptırdı. Yapılan ekspertizde aracın arka kapısının boyasının farklı ve kapının o modele ait olmadığı tespit edildi. Yaşadığı soruna 3 aydır çözüm bulunmadığını belirten Yaşar, durumu mahkemeye taşıyarak firmadan şikayetçi oldu.

“‘YOK ABİ ÖYLE ŞEY Mİ OLUR, GÜNEŞTEN YA DA GÖLGEDEN GÖZLERİN YANILIYORDUR”

Hayallerini gerçekleştirmek için aracı satın aldığını belirten Trabzonlu Ali Bey Yaşar, “13 Temmuz’da bana aracımı teslim ettiler, parasını Mayıs ayının başında yatırmıştım. Haziran ilk haftası gibi teslim edeceklerini söylemişlerdi maalesef veremediler. Bu süreçte de mağdur edildim. İkame araç almak hakkımdı ama onu da vermediler. 13 Temmuz’da aracı almak için bayiye gittim. İşlemlerin ardından aracı alarak, ekspertiz yaptırmak istedim. Kabul etmediler, ben de kendilerine güvenerek teslim aldım. İlk akaryakıt istasyonunda yakıt alırken arabanın arka garaj kapısının farklı olduğunu ve boyasının da tutmadığını fark ettim. Bayiden beninle iletişim halinde olan hanımefendiyi arayarak durumu ilettim. Bana ‘Yok ağabey öyle şey mi olur, güneşten ya da gölgeden gözlerin yanılıyor olabilir’ dedi. İnşallah öyledir diyerek yoluma devam ettim” dedi.

“GÜNDEME ALACAKLARINI SÖYLEDİLER, DÖNEN OLMADI”

Ardından Antalya’ya gelerek ailesini alıp Trabzon’a gittiğini belirten Yaşar, “Of’ta ekspertiz yaptırdım. Aracının arka bagaj kapısının orijinal olmadığını ve boyasının aracın kendi boyası ile aynısı olmadığını öğrendim. Bunları bayiye ilettim. Benden aracı en yakın bayiye getirmemi istediler. Götürdüm, orada da kabul ettiler ama bana evrak vermediler. Bunları yetkililere bildirdim. Gündeme alacaklarını söylediler, o gün bugündür bana hiçbir şekilde dönen olmadı” ifadelerine yer verdi.

“TRABZON’A 3 AY TATİLE GİTTİM, 3 AY BU ARABAYLA MÜCADELE ETTİM”

Çocuklarının sözünü dinleyerek kalan ömründe güzel bir arabaya binmek için arazi satarak aracı aldığını belirten Yaşar, “Hayatımda ilk defa sıfır bir araba aldım. Arabaya 820 bin TL ödedim. Arsam olmasa bu parayı bir arada göremezdim. Ömrümde kafama göre bir tane araba alayım dedim, o da olmadı. Trabzon’a 3 ay tatile gittim, 3 ay bu arabayla mücadele ettim. Her yere gittim, iş güç yapamadım. Huzurla binemedim. Kadıköy E-5 üzerinde yer alan bir bayiden satın aldım, firma hakkında suç duyurusunda bulundum. Henüz netice alamadım, konu mahkemeye intikal etti. Bire bir aracın yenisiyle değişmesini istiyorum” sözlerini kullandı.

(İHA)





