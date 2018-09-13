'Ufak Tefek Cinayetler' dizisiyle ekranlarda olan Gökçe Bahadır, İstinye Park'ta görüntülendi.

Sıfır makyaj Gökçe!

1 / 71 Bakımlı görmeye alıştığımız Gökçe Bahadır, makyajsız ve salaş hali dikkat çekti. Ünlü oyuncu hayranlarını kırmayarak onlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

2 / 71 Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.

3 / 71 Burcu Biricik önceki gün Zorlu Center'da görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

4 / 71 Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

5 / 71 Bir döneme damgasını vuran, şimdilerde de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü dansçının bu esprili paylaşımı çok konuşuldu. FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

6 / 71 Hayatının çeşitli kesitlerini Instagram'daki 71 bini aşkın takipçisiyle paylaşan Burçin Orhon'un, eşi Süheyl Uygur tarafından çekilen bu pozları olay oldu. Orhon, kendi sayfasından paylaştığı bu pozları hakkında şu mesajı yazdı: " Süheyl beni yakaladı ev saçımla. Bana şantaj yaptı birde üstelik. Neymiş efendim mahvedecekmiş beni, karizmamı yerle bir edecekmiş. Hahahhaha. Ben kendimi afişe ettim. Ona birşey kalmadı. Hah. Bu da komik ev halim. Küçük saçlar ancak bu modelle zapt edilebiliyor. Napalım. Hıh. 'Şakadır. Süheyl abimiz yapmaz öle şey diye döktürmeyin allasen)

7 / 71 Orhon'un bu esprili paylaşımlarına hem beğeni hem de yorum yağdı.

8 / 71 Merve Sevi de makyajsız bir pozunu Instagram'da paylaştı.

9 / 71 Sevi, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

10 / 71 Makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına oyuncu Tuvana Türkay'da katıldı.

11 / 71 Güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafı büyük ilgi gördü.

12 / 71 Takipçileri Türkay'a 'her halinle çok güzelsin, Makyaja gerek yok' yorumunda bulundu.

13 / 71 İkinci kez anne olmaya hazırlanan Aslı Tandoğan, ailesiyle birlikte Bodrum tatiline devam ediyor.

14 / 71 Denizin ve güneşin tadını çıkaran Tandoğan, modaya uydu ve sıfır makyaj halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

15 / 71 Kadın dizisiyle ekranlarda boy gösteren Özge Özpirinçci yoğun gecen sezonun ardından tatile çıktı. Sevgilisi Burak Yamantürk ile birlikte Türkiye ve yurt dışında tatil yapan güzel oyuncu makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uydu.

16 / 71 32 yaşındaki Özge Özpirinçci, Instagram hesabından bu fotoğrafını "Saçımdaki beyazlar ve ben" notuyla paylaştı.

17 / 71 Seda Güven de makyajsız poz verdi...Ünlüler arasında 'makyajsız fotoğraf' paylaşma akımı hızla yayılıyor. Zincirin son halkası oyuncu.

18 / 71 Güven sıfır makyaj fotoğrafını "hiçbir şeysiz" notu ile paylaştı...

19 / 71 Sosyal medyada makyajsız ve filtresiz selfie paylaşma modasına Ziynet Sali de uydu.

20 / 71 Ünlü şarkıcı, önceki gün aynadaki yansımasını çekip “No makeup (makyajsız) selfie... İyi geceler olsun” notuyla Instagram’a yükledi.

21 / 71 Makyajsız fotoğraf paylaşma modası hızla yayılıyor…

22 / 71 Marmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.

23 / 71 İkili, makyajsız hallerini de paylaşarak doğal güzelliklerini gözler önüne serdi. Daha önce Serenay Sarıkaya, Sinem Kobal ve Hatice Şendil sıfır makyajlı hallerini Instagram'da paylaşarak olay olmuştu.

24 / 71 Makyajsız fotoğraf paylaşma modasına oyuncu Beren Saat de uydu.

25 / 71 Saat, eşi Kenan Doğulu ile çıktığı Dominik tatilinde çekilen bu kareyi 'filtre yok' notu ile Instagram'da paylaştı...

26 / 71 Oyuncu Sinem Kobal sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Kobal'ın fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı. Güzel oyuncu Sinem Kobal, makyajsız fotoğraf paylaşma modasına uydu.

27 / 71 Eşi Kenan İmirzalıoğlu'yla mavi tura çıkan güzel oyuncu makyajsız halini sevenleriyle paylaştı.

28 / 71 Kobal'ın fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

29 / 71 Ünlü oyuncu Rebecca Gayheart, önceki gün Studio City'de objektiflere takıldı. Kot pantolonunun üzerine beyaz gömlek ve pembe bir kazak giyen Gayheart, saçlarını çok da özenmeden topuz yapmıştı ve yüzünde bir gram makyaj yoktu. Cep telefonuyla yaptığı konuşmaya kendini kaptıran Gayheart, önce görüntülendiğini anlamadı. Fotoğraflarının çekildiğini fark ettiğinde de hiç umursamadan yoluna devam etti. Ünlü oyuncunun yorgun göründüğü gözlerden kaçmadı. Fotoğraflar: Backgrid USA

30 / 71

31 / 71

32 / 71

33 / 71 Önceki gün Bodrum'a uçan Yeliz Yeşilmen makyajsız hallerini takipçileriyle paylaştı.

34 / 71 39 yaşındaki Yeşilmen, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasının hikaye kısmında yayınladı.

35 / 71 Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız fotoğrafını paylaştı. Soydan'ın fotoğrafına beğeni yağdı.

36 / 71 Güzel model Didem Soydan önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden makyajsız fotoğrafını paylaştı.

37 / 71 Soydan'ın yoruma kapalı paylaştığı fotoğrafa takipçileri tarafından binlerce beğeni geldi.

38 / 71 Bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılan fotoğrafa 'Didem makyajsız da çok güzel' yorumları yapıldı.

39 / 71 Oyuncu Gizem Karaca, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

40 / 71 Karaca'nın fanları fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu.

41 / 71 Oyuncu Nur Fettahoğlu’nun makyajsız fotoğrafı büyük ilgi gördü! Fotoğraflar - Instagram

42 / 71 TRT ekranlarında yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde 'Prenses Efsun ‘karakterine hayat veren Nur Fettahoğlu makyajsız fotoğrafını yayınladı

43 / 71 Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, makyajsız çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Evet, uykusuz olabilirim' notuyla paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzelsiniz Nur hanım. Her halinizle çok güzelsiniz' yorumları yapıldı.

44 / 71 Neslihan Atagül de makyajsız görüntüsünü paylaşan ünlü isimler arasına katıldı.

45 / 71 Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından makyajsız bir videosunu paylaştı. Atagül'ün videosunda yüzünün yorgun görüntüsü ve gözaltındaki şişlikler dikkat çekti.

46 / 71 Birçok meslektaşına nasip olmayan başarılı kariyerine ve yıllara meydan okuyan görüntüsüne rağmen "Hayatım boyunca hep kendime güvensiz oldum. Bunu günlük hayatımda hala yaşıyorum" diyen ünlü oyuncu bu konuda sağlam bir adım attı. Fotoğraflar: Instagram; AFP

47 / 71 72 yaşında olmasına rağmen yıllara meydan okuyan güzelliğiyle konuşulan ve "yaşsız kadın" olarak nitelendirilen Helen Mirren, Instagram sayfasında makyajsız bir pozunu paylaştı. Mirren'ın Oscar gecesi için hazırlanırken çekilen bu pozu takipçilerinden 40 bine yakın beğeni aldı. Mirren'ın bu pozuna hayranları övgü dolu yorumlar da yağdırdı.

48 / 71 İngiliz oyuncu Helen Mirren, ilerleyen yaşına rağmen hala sinema sektöründeki en zarif ve güzel görünüşlü kadın yıldızlardan biri olarak dikkat çekiyor.

49 / 71 Son zamanların gözde kadın oyuncularından Gökçe Bahadır, önceki gün Etiler’de kayak malzemeleri satan bir mağazadaydı. Başlarda makyajsız olduğu için görüntü vermek istemeyen Bahadır, daha sonra basın mensuplarının ricasını kırmayarak soruları yanıtladı.

50 / 71 'Fırsat bulursam kar tatiline çıkarım' diyen oyuncu, yer aldığı diziyle alakalı da konuştu: "Dizide ölen kim biz de bilmiyorurz. İşin cazip tarafı bu. Kimse bilmiyor daha keyifli oluyor."

51 / 71 Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi.Yüzünde hiç makyaj olmayan Sangu, gazetecileri karşısında görünce sinirlendi.

52 / 71 Sevgilisine "En çirkin halimle çektiler" diye sitem eden Sangu, Özdiken ile birlikte sinemaya girdi.

53 / 71 Zuhal Olcay Akmerkez’de görüntülendi. Bir mağazada alışveriş yapan oyuncu, görüntülendiğini fark edince yüzünü gizlemeye çalıştı.

54 / 71 Oldukça yorgun gözüken Olcay, muhabirlere “Hastayım, çekmeyin” dedi.

55 / 71 Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

56 / 71 Erçel'in doğal hali takipçilerinden tam not aldı!

57 / 71 Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

58 / 71 Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

59 / 71 Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım fotoğraf. Bebeğim, kızım kıskanıyorsun…’ mesajını paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafın altına ‘makyajsız daha güzelsin Demet’ mesajları yazıldı.

60 / 71 Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.

61 / 71 Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

62 / 71 Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

63 / 71 26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

64 / 71 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını ve artık sokağa makyajsız çıkmayacağını söylediği de basına yansımıştı.

65 / 71 ADRIANA LIMA

66 / 71 AYÇA AYŞİN TURAN

67 / 71 BEREN SAAT

68 / 71 BURCU ESMERSOY

69 / 71 CEMRE KEMER

70 / 71 Çağla Şıkel bu fotoğrafını "Buyrun bu makyajsız, hiçbir şeysiz gerçek ben" mesajıyla Instagram'da paylaşmıştı. Şıkel'in "Fotoyu görüp "makyajsız çirkinmiş zaten" diyerek rahatlayan lütfen takipi bıraksın. Ya da lütfen insanları güzellikleriyle yargılamayın" cümlelerini de yazdığı paylaşımı olay yaratmıştı.