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Sıfırıncı Gün dizisinin Ejder'i Yiğit Özşener kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yiğit Özşener'in hayatı ve biyografisi!

28.12.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfırıncı Gün dizisinin Ejder'i Yiğit Özşener merakla beklenen yapımın bu akşam TV 8 izleyicisi ile buluşacak olması nedeniyle, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sıfırıncı Gün dizisinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya, Berk Cankat, Adnan Biricik ve Esra Ruşan gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Peki, Yiğit Özşener kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Sıfırıncı Gün dizisinin Ejder'i Yiğit Özşener'in hayatı ve biyografisi...

Sıfırıncı Gün dizisinin Ejder'i Yiğit Özşener kimdir, nereli ve kaç yaşında? Yiğit Özşener'in hayatı ve biyografisi!

Yiğit Özşener, Sıfırıncı Gün dizisinde Ejder'i canlandıracak. Dudaktan Kalbe, Kırmızı Oda, Ezel, Cesur ve Güzel, Galip ve Derviş, Ramo gibi çok sayıda dizide oynayan Yiğit Özşener bu kez Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın başrollerini paylaştığı Sıfırıncı Gün dizisi ile izleyici karşısına çıkacak. İşte, Sıfırıncı Gün dizisinin Ejder'i Yiğit Özşener hakkında merak edilenler...

Yiğit Özşener kimdir

YİĞİT ÖZŞENER KİMDİR?

Yiğit Özşener, 6 Nisan 1972 tarihinde İzmir, Karşıyaka'da dünyaya geldi.

Yiğit Özşener, Ortaokulda Fransızca, lisede ise İngilizce öğrenmiştir. İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği'nden 1996 senesinde mezun olmuştur. Bu arada askerliğini de yapmıştır. Yedek subay olarak, Kuleli Askeri Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Koç Üniversitesi'nde 1997 senesinde başladığı İşletme master'ını MBA'yı ( "Master of Business Administration" )1999 senesinde tamamlamıştır.

1994 senesinde "Stüdyo Oyuncuları" seçmelerine katılıp geçmiştir. 1994 senesinden 2001 senesine kadar, Studio Oyuncuları Topluluğu'nda eğitim almış ve ayrıca yine aynı yerde çeşitli oyunlarda yer almıştır. 1995 yılında Şahika Tekand'ın yazıp yönetmiş olduğu "Gergadanlaşma" isimli oyun ile profesyonel olarak oyunculuğa başlamıştır. Bu oyunla, Bulgaristan ve Makedonya'da gerçekleştirilen festivallere katılmış ve sonrasında tiyatro dışında reklam filmleri, sinema ve TV filmleri ve dizilerinde de oynamıştır.

2000'de bir GSM operatörü firmasının reklam filminde Nil Karaibrahimgil'in peşinden koşan Özgür Çocuk olarak tanınmıştır. 2000 senesinde Yunanistan Delphi'de gerçekleştirilen 10. Antik Oyunlar Festivali'nde, Thedoros Terzopoulos'un yönettiği "Herakles"üçlemesinde oynamıştır. Özşener, 2001 senesinde kurulmuş olan "Dükkan" Tiyatro Topluluğu'nun kurucu üyesidir. Fransızca ve İngilizce bilen Yiğit Özşener, Çasod üyesi olup aynı zamanda seslendirme de yapmaktadır. Yiğit Özşener'in 89 senesinde THY'den aldığı planörlük brövesi bulunmaktadır. Ayrıca yelken ve dalış sertifikalarına da sahiptir.

SIFIRINCI GÜN DİZİSİNİN EJEDER'İ YİĞİT ÖZŞENER HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

İşte Yiğit Özşener'in oynadığı dizi ve filmlerden bazıları:

Dudaktan Kalbe (2007), Kayıp (2007), Ezel (2009), Bozkır (Başkomiser Seyfi, Blu Tv, 2018), Ramo (Yavuz, Show TV, BKM, 2020), Üzgünüm Leyla (2001), Karanlıkta Koşanlar (2001), Unutma Beni (2002), Zeybek Ateşi (2002), Arapsaçı (2004), Rüzgarlı Bahçe (2005), Rüya Gibi (2006), Son (2012), Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012), İntikam (2013), Yüzyıllık Mühür (Trt1), Estağfurullah Yokuşu (2003), 24 Saat (2004), Kaybedenler Kulübü (2011), Dedemin İnsanları (2011), Herkes Kendi Evinde (2000), Model (2001), Yeşil Işık (2001), O Şimdi Asker (2002), Giz (2003), Crude (Fırsat) (2003), Apartman (2004), Last Looks, Beş Vakit (2006), Güneşi Gördüm (2009), Aşk Tesadüfleri Sever (2011), One Day In Europe (2004), Gece 11:45 (2004

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