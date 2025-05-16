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Sığınmacının sınır dışı edilmemek için yaptığı savunma şaşırttı! İlginç ama hakim kabul etti

İsmi açıklanmayan ve yıllarca kaçak yaşayan bir sığınmacı, mahkemede yaptığı savunmayla gündem oldu. Sınır dışı edilmemek için bakın hakime ne söyledi...

Sığınmacının sınır dışı edilmemek için yaptığı savunma şaşırttı! İlginç ama hakim kabul etti
Jale Uslu

On yıldan fazla bir süredir göçmenlik kontrolünden 'kaçan' ve sığınma davası 20 yıldan uzun süredir devam eden İranlının, sınır dışı edilmemek için davadaki savunması şaşırttı.

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SAÇINI KESEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

İsmi açıklanmayan sığınmacının üç yaşındaki çocuğuyla ilişki kuramayacağını ve oğlunun saçını 'uzaktan' kesemeyeceğini söylemesinin ardından İngiltere'de kalmasına izin verildi. Sığınmacı, çocuğuna karşı çok sert davranılacağına karar verilmesi üzerine sınır dışı edilmekten kurtuldu. Hakim, çocuğun yararına olacak şeyin 'her iki ebeveyninin de İngiltere'de bulunması' olduğuna karar verdi. "Küçük bir çocuk için en önemli olacak ilişki türü olan oyun gibi ilişkiler uzaktan kolayca tatmin edilemez. Uzaktan saç kesmek de mümkün değildir." dedi.

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İçişleri Bakanlığı , yargıcın kararında yetersiz gerekçeler sunduğunu ileri sürerek bu karara itiraz etti. Şimdi iddiası yeniden görüşülecek.

SINIR DIŞI EDİLMEMEK İÇİN YILLARCA KAÇMIŞ

Göç ve Sığınma Dairesi Üst Mahkemesi, adamın ilk olarak Temmuz 2004'te İngiltere'ye geldiğini ve sığınma talebinde bulunduğunu söyledi. Temmuz 2008'de sahte kimlik belgesi bulundurmak suçundan suçlu bulundu ve Kent'teki Maidstone Crown Court'ta 12 ay hapis cezasına çarptırıldı. Serbest bırakıldıktan sonra hakkında sınır dışı kararı çıkarıldı ve İngiltere'yi derhal terk etmesi gerektiği söylendi.

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'Daha fazla başvuruda' bulundu ancak İçişleri Bakanlığı 2011 yılında bunların yeni bir talep oluşturmayacağına karar vererek sınır dışı etme emrini iptal etme girişimini reddetti ve adamın 2013-2018 yılları arasında 'kaçtığı' kaydedildi.

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