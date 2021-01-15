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Sihirli Annem'de beklenmedik ayrılık!

15.01.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'de beklenmedik ayrılık!

Exxen'de yeni oyuncuları ile ekrana getirilen Sihirli Annem dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Başrollerinde Emre Altuğ, Açelya Topaloğlu ve Nergis Kumbasar gibi isimlerin rol aldığı Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem dizisi beğeniyle izlenmeye devam ediyor. Beğeniyle izlenen Sihirli Annem dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Sihirli Annem dizisinde yönetmen değişikliği yaşandı. 8 bölümü tamamlayan Başak Soysal'ın ardından reji koltuğuna dizinin ilk yönetmeni Tülay Kocatürk oturdu.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİNİN KONUSU

Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.

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