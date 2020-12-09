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Sihirli Annem dizisi çekimlerinden ilk kareler! Yeni Sihirli Annem'in oyuncuları kimler?

09.12.2020 21:50 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem dizisi çekimlerinden ilk kareler! Yeni Sihirli Annem'in oyuncuları kimler?

Yayınlandığı döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi, yenilenen kadrosu ve yeni bölümleriyle, Exxen'de izleyiciyle buluşacak. Çekimleri başlayan yeni Sihirli Annem dizisinden ilk fotoğraflar geldi.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen için çekilen Sihirli Annem dizisinin setinden ilk fotoğraflar yayınlandı.

Dizinin kadrosunda Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.

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İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran canlandıracak.

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Emre Altuğ ise 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.

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Daha önce Çilek rolünü Zeynep Özkaya'nın oynayacağı açıklanmıştı ancak son anda rol Eylül Ugan'ın oldu.

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Süreç Film imzalı dizide yönetmen koltuğunda Başak Soysal'ın otururken senaryosunu ise Gamze Özer kaleme alıyor. Dizi 10'ar bölüm halinde 2 sezon olarak çekilecek.


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