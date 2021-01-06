Sihirli Annem dizisinin yeni bölümünden sonra karakterler sosyal medyanın gündemine oturdu!

Gamze Özer tarafından 2003 yılında kaleme alınan Sihirli Annem dizisi yayınladığı dönem damga vurmuştu. Tekrar bölümleriyle reyting rekorları kıran dizisi yenilenen kadrosu ve yeni bölümleriyle EXXEN’de seyircisiyle buluşuyor. 1 Ocak 2021 tarihinde yeni bölümleriyle izleyicisine merhaba diyen Sihirli Annem dizisi sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi. Ata sporumuz olan yorumlardan Sihirli Annem dizisi de nasibini aldı. İşte sosyal medyanın gündeminde yer edinen Sihirli Annem yorumları...

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır.İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş'ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir ve Taci'yi köpeğe çevirmiştir. Bu nedenle Dudu, Betüş'ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğu Cem ve Ceren ile birlikte mutlu bir yuva kurar. Daha sonra Çilek adında bir periyi evlatlık alırlar. İlk başta Betüş'ün ikiz kardeşi Eda da Betüş'ü kıskandığı için annesine kötü sihirlerinde yardım eder. Daha sonra kendisi de bir fani olan Yavuz ile evlenir. Ve Dudu bu kez iki kızını da kocalarından ayırıp şatoya yanına almak için mücadelesine devam eder. Yaptığı kötü sihirlerin sonucunda sürekli Perihan'dan ceza alır. Betüş'ün karşı komşusu Avni perilerin varlığını bilmektedir ve sürekli onları dürbünle izlemektedir. Bu nedenle eşi Suzan'la sürekli sorunlar yaşar.



