Sihirli Annem’in Buket’i Şara Türesel’in değişimini görünce çok şaşıracaksınız

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sihirli Annem dizisi 7’den 70’e herkesin sevgilisi haline gelmişti. Dizi o kadar çok sevildi ki Acun Ilıcalı Exxen’de dizinin yeniden çekilmesi için yapımcılarla anlaştı. Belki de en çok sevilen karakterlerden Çilek’in yakın arkadaşı Buket’i canlandıran Şara Türesel değişimi ile şaşırttı. İşte Türesel’in son hali…

SİHİRLİ ANNEM BUKET’İN SON HALİ

Sihirli Annem dizisinde Çilek’in yakın arkadaşı Buket’i canlandıran Şara Türesel çocuk oyuncu olarak çok sevilmişti. Şimdilerde 24 yaşına giren Türesel değişimiyle şaşırttı. Görenlerin tanımakta zorlandığı çocuk oyuncu, kariyerine bambaşka bir yönden devam etti. Şarkı söylemeyi çok seven Şara Türesel, Benimle Söyle adlı şarkı yarışmasına da katılmış. Orada da görenler tanımakta epey güçlük çekmiş.

İşte Sihirli Annem’in Buket’inin son hali…

ŞARA TÜRESEL KARİYERİNİ OYUNCULUKTAN ŞARKICILIĞA TAŞIDI

Sihirli Annem dizisinden sonra eğitimine ağırlık veren Şara Türesel Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden yüksek derece ile mezun olmuş. Oyunculuktan, şarkıcılığa geçen Türesel, Benimle Söyle adlı yarışma programına da katıldı.

Söylediği güzel şarkıları YouTube kanalında da yayınlayan Türesel’in duru sesi pek çok kişinin beğenisini kazanmış durumda. Sadece YouTube'ta değil, çeşitli mekanlarda da sahne alarak dinleyicilere keyifli anlar yaşatıyor.

ŞARA TÜRESEL KİMDİR?

23 Nisan 1997 yılında dünyaya gelen Şara Türesel Boğa burcudur. Boyu 1.66 cm, kilosu ise 53’tür.

2006 yılında Sihirli Annem isimli dizisinde Buket karakterini canlandırmıştır. Çilek karakteriyle olan dostluğu izleyenlerin kalplerini ısıtarak ikili çok sevildi. Daha sonra Gümüş ve Doktorlar dizilerinde de yer almıştır. Yetenekleri arasında voleybol, tenis, yüzme, buz pateni, gitar, piyano, bilardo ve bisiklet bulunmaktadır.

2018 yılında Zerk isimli sinema filminde Yardımcı Sanat Yönetmeni olarak görev almıştır. Yeditepe Üniversitesi’nde eğitim gören güzel oyuncu Ekol Drama Sanat Evi’nde oyunculuk dersleri aldı.



