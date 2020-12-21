Sihirli Annem'in eski Çilek'i ve Toprak'ı üzgün! 'Seti gezmek isterdik'

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya ve Toprak'ı Jennifer Boyner Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu.

Sihirli Annem'in yeni platformunda yeni bir ekiple çekilmeye başlamasından sonra kırgınlıklarını sosyal medyada yaptıkları bir açıklamayla dile getiren Özkaya ve Boyner kendilerinden helallik alındığı söylendiği için tepki gösterdiklerini belirtti.

İki genç oyuncu açıklamalarında şunları söyledi: "Sihirli Annem'in ister bizle ister bir başka ekiple hâlâ seviliyor ve izleniyor olması çok güzel bir şey. Başka bir kadroyla da çekilebilir. Orada da bir ekip var. Geçtiğimiz sene bir film projemiz vardı onun kıyısından dönüldü. En azından haber verilmesini isterdik. Hadi biz o zaman küçüktük ama diğer oyuncularımız yetişkindi. Onlara haber verilebilirdi. Biz sete bile gidip gezmek isterdik bizim haberimiz olsaydı. Destek vermek isterdik. Sihirli Annem bizim için çok özel bir yere sahip. Aile gibi olduk. Kayıplar yaşadık. Haberimizin olduğu söylenip haber verilmedi."

