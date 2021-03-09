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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın son hali olay oldu: Yeni bir ben oldum

09.03.2021 21:05 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın son hali olay oldu: Yeni bir ben oldum

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı imajını yeniledi. Yeni proje için değişikliğe giden oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı yeni projesi için imaj değişikliğine gitti.
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Estetik iddialarıyla sık sık gündeme gelen Ersubaşı, değişiminden kareleri "Yeni işimle birlikte yeni bir ben oldum" notuyla yayınladı.
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27 yaşındaki oyuncu, yaklaşık üç yıl önce mide küçültme ameliyatı olmuş ve 6,5 ayda 41 kilo zayıflamıştı.

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Ersubaşı, geçtiğimiz haftalarda "Yüzüne neden bu kadar estetik yapıyorsun?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

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"Yüzümde sadece göz altı ışık dolgusu ve alnımda botoks var. Onu da iki ay önce yaptırdım ilk kez." Yani anlamak istemediğiniz bir şey; dudağımda dolgu yok. Burnum da estetik değil ama yapacağım. Özellikle burnumu"
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Damla Ersubaşı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kız nedendir bilmem hep itici geliyordu hala öyle

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