Sihirli Annem saat kaçta hangi kanalda başlıyor? Sihirli Annem oyuncuları kimler? Sihirli Annem çocuk oyuncuları şimdi kaç yaşında?

SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?

Sihirli Annem dizisinin konusu aslında periler ve fanilerin üzerine kuruludur. Peri anne ve fani bir babanın kızı olan Betüş, hayatının aşkıyla tanışır. Betüş, Ceren ve Cem adında iki çocuğu olan fani Sadık’a aşık olur. Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Sadık ve Betüş çocuklarıyla beraber mutlu bir yuva kurarlar. Betüş, Saık ve çocuklarıyla sıradan bir hayat yaşamayı seçer ve gerek görmedikçe sihirlerini kullanmaz. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Betüş ve Sadık’ı ayırmak için sihirlere başvurur. Dudu’nun kötü sihirlerine Betüş’ün kardeşi Eda’da kıskançlığından yardım eder. Betüş ve evliliğini ise Dudu’nun çocukluk arkadaşı olan Perihan kurtarır. Betüş ve Sadık evliliği evlat edindikleri peri kızı Çilek’le taçlanır. Betüş ve sevimli ailesi Dudu’nun kötü sihirlerine karşı mücadelesini sürdürür.

SİHİRLİ ANNEM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sihirli Annem dizisinin çekimleri İstanbul Ata Film Stüdyolarında gerçekleştirildi. Dizinin bazı hayal ürünü bölümleri ise bilgisayar ortamında tamamlandı.

