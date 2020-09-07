Sihirli Annem saat kaçta hangi kanalda başlıyor? Sihirli Annem oyuncuları kimler? Sihirli Annem çocuk oyuncuları şimdi kaç yaşında?

2003 yılında ilk bölümüyle ekrana gelen Sihirli Annem dizisi tekrar bölümleriyle yeniden Kanal D’de yayınlanmaya başladı. Kanal D ekranlarına 119. bölümün sonunda veda eden Sihirli Annem dizisi 2006 yılında Star TV’de yayınlandı. 2006 yılının sonrasında yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011 tarihinde tekrardan başlayan Sihirli Annem toplam 7 sezon boyunca seyircisiyle kucaklaştı. Her kesimden seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran fenomen dizinin tekrar bölümlerinin yayınlanacağı haberi sevenleri son derece mutlu etti.
İlk bölümüyle bugün ekranlara gelen Sihirli Annem dizisinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi de araştırılan detayların başında yer aldı. Sihirli Annem dizisi 7 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 11.00’da Kanal D’de yayınlanacak. Dizinin sevenleri 5 gün boyunca tekrar bölümlerini takip edebilecek.
Gamze Özer tarafından tasarlanan Sihirli Annem dizisi yıllar içerisinde birçok oyuncuya ev sahipliği yaptı. Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Ebru Karanfilci, Metin Serezli, Gül Onat ve Defne Joy Foster’in paylaştığı Sihirli Annem dizisinin oyuncuları arasında pek çok usta isim yer aldı. Yönetmenliğinde Ersoy Güler, Türkay Kocatürk ve Karatl Çidamlı’nın oturduğu Sihirli Annem dizi müzikleri Yongün Keymen tarafından bestelendi.
Sihirli Annem oyuncuları içerisinde ise; Buğra Özmüldür, Gizem Güven, Zeynep Özkaya, Jess Molho, Ayşen İnci, Jennifer Boyner, Süeda Çil, Damla Ersubaşı, Tiraje Başaran, Ayla Arslancan, Uğur Kurul, Zuhal Topal, Suat Sungur, Lale Oraloğlu, Oğuz Oktay, Kübra Özmüldür ve Merve Ateş sayılabilir.
Sihirli Annem karakterleri kadar oyuncuların gerçek isimleri de merak konusu oldu. Özellikle dizinin sıkı takipçileri oyuncuların yaşadıkları 17 yıllık değişime yakından takip etti.
Sihirli Annem dizisinin konusu aslında periler ve fanilerin üzerine kuruludur. Peri anne ve fani bir babanın kızı olan Betüş, hayatının aşkıyla tanışır. Betüş, Ceren ve Cem adında iki çocuğu olan fani Sadık’a aşık olur. Birbirlerine tutkuyla bağlı olan Sadık ve Betüş çocuklarıyla beraber mutlu bir yuva kurarlar. Betüş, Saık ve çocuklarıyla sıradan bir hayat yaşamayı seçer ve gerek görmedikçe sihirlerini kullanmaz. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Betüş ve Sadık’ı ayırmak için sihirlere başvurur. Dudu’nun kötü sihirlerine Betüş’ün kardeşi Eda’da kıskançlığından yardım eder. Betüş ve evliliğini ise Dudu’nun çocukluk arkadaşı olan Perihan kurtarır. Betüş ve Sadık evliliği evlat edindikleri peri kızı Çilek’le taçlanır. Betüş ve sevimli ailesi Dudu’nun kötü sihirlerine karşı mücadelesini sürdürür.
Sihirli Annem dizisinin çekimleri İstanbul Ata Film Stüdyolarında gerçekleştirildi. Dizinin bazı hayal ürünü bölümleri ise bilgisayar ortamında tamamlandı.
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