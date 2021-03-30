Sıkı bir diyete giren İclal Aydın 3 ayda eski günlerine geri döndü

Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Egenin Hamsisi dizisinde başrol oynayan İclal Aydın, değişimiyle yeniden gündem oldu.

Geçtiğimiz senelerde kullandığı ilaçlardan dolayı kilo alan Aydın, 3 aylık diyetin sonunda yeni bir forma kavuştu.

ESKİSİNDEN BİLE ZAYIF

Fazla kilolarından kurtulan İclal Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafında 5 ay önce yeni bir yola çıktığını ve 3 aydır sıkı bir diyet programı uyguladığını söyledi. Fazla kilolarından kurtulduktan sonra şimdi kilo kontrol dönemine geçtiğini söyleyen oyuncu, bunun için de uzman bir kişiyle görüşmeye başladı.



