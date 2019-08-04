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Sıla: Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2019 10:32 | Son Güncelleme

Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alan ünlü sanatçı Sıla'nın konserinde izdiham yaşandı. 10 Kasım’dan beri Bodrum’a postu serdiğini söyleyen Sıla, “Arınmak ve iyileşmek için geldim Bodrum’a, çok da iyi oldum” ifadelerini kullandı.

Sıla: Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim

Şarkıcı Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da yaz konserleri kapsamında sahneye çıktı. Antik Tiyatro'yu dolduran hayranları tarafından büyük ilgi gören Sıla, sahne kostümüyle büyük beğeni topladı.

Ünlü sanatçı Sıla ilk şarkısından sonra çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “O kadar uzun zaman oldu ki sahneye çıkmayalı. 10 Kasım’dan beri geldim Bodrum'a postu serdim. O zamandan bu yana ne sahne ne bir şey, arınmak ve iyileşmek amaçlı geldim çok da iyi oldu. Öyle özlemişim ki sahneleri konuşamayacak kadar bir özlem olmuş sizlere. İnsan sanıyor ki bütün bildiklerini unutuyor.

Diyorum ki bizim çocuklara biz ne yapıyorduk sahnede. Onlar da ne yapacağız çıkacağız topumuzu oynayacağız diyorlar. İyi bir konser olmasını diliyorum. Heyecanım 2. şarkıda dinecek gibi” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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