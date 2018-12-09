Sıla bitkin ve moralsiz... Efkar gecesi

Sıla 29 Ekim'de sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olmuş, konu 1 Kasım'da mahkemeye taşınmıştı.

Olaydan sonra ilk kez görüntülenen Sıla, arkadaşları ile eğlenmeye çıktı.

Sıla'yı, Kanal D'deki 'Magazin D' kameraları önceki akşam Asmalımescit'te görüntüledi.

Mekan çıkışı aracına binerken görüntülenen Sıla tek kelime etmedi. Muhabirlerin ''Ahmet Kural ile olan davanızda bir gelişme var mı?'' soruları karşısında da yanıt vermeyen Sıla'nın bitkin ve moralsiz hali dikkat çekti.

Aracının içine bindiği sırada eline aldığı telefon ile uğraşan şarkıcı, şöförüne hızlı gitmesi konusunda uyardı. (Habertürk)

