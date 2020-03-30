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Sıla da mutfak hünerlerini sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 16:06 | Son Güncelleme

Evinde kaldığı süre içerisinde mutfağa girerek hünerlerini sergileyenler kervanına şarkıcı Sıla da katıldı.

Sıla da mutfak hünerlerini sergiledi

Eşi Hazer Amani ile birlikte ev karantinasına devam eden ve bu süre zarfında verdiği mini konserler ve yaptığı paylaşımlarla kendisinden söz ettiren Sıla, bu defa karantina günlerinde mutfak hünerlerini sergiledi.

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Pek çok ünlü ismin mutfağa girerek maharetlerini sosyal medyada sergilediği şu günlerde şarkıcı Sıla da bu akımdan eksik kalmadı ve kurabiyelerini görücüye çıkardı.

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Sıla bu kareleri: “Bu kurabiye annemin meşhur kurabiyesi. İki gün evvel yapmaya çalıştım, eh işte, tam olmadı tabii. Yaklaştım diyelim. Anne lezzetlerini yakalamak zor zanaat. Herkese umutlu haftalar” notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
sıla, hazer amani,

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