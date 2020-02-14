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Sıla'dan hayranlarını üzen açıklama: Bir anda yığıldım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 22:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay ünlü şef Hazer Amani ile evlenen şarkıcı Sıla, hastalığı nedeniyle Ankara’da vereceği konserin iptal edildiğini duyurdu.

Sıla'dan hayranlarını üzen açıklama: Bir anda yığıldım

Ünlü şarkıcı Sıla, ani rahatsızlığı nedeniyle Ankara Congresium konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Instagram hesabından açıklama yapan Sıla,
"Dipçik gibiyken bir anda yığıldım. Hiç kendi rahatsızlığım sebepli sahneye çıkamamışlığım olmamıştı. Bu beni hastalığımdan daha da üzdü. Akşamüstüne kadar bekledi, bir gayret ayaklanırım diye ama nafile. Affınıza sığınıyorum. Pazartesi günü yeni tarihimizi sizlerle paylaşacağız. Her daim sıhhatle" notunu yazdı.

Sağlık sorunları gerekçe gösterilerek iptal edilen konser tarihinin Pazartesi günü açıklanacağı duyuruldu

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Anahtar Kelimeler:
sıla, hazer amani,

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