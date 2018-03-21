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Sıla'dan aşk ve silikon açıklaması! İkisi de...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 09:03 | Son Güncelleme

Sıla önceki gün katıldığı ödül töreninde hakkında çıkan haberlere de cevap verdi. Sıla, “Aşk da silikon da yok” dedi.

Sıla'dan aşk ve silikon açıklaması! İkisi de...

Okan Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Okan’da Yılın En’leri 2017 Ödülleri’nin töreni önceki gün gerçekleştirildi. 18 kategoride ödüllerin sahiplerini buldu. Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra, adı Can Yantır’la aşk iddialarına karışan Sıla’nın son günlerde slikon taktırdığı da konuşulmuştu.

sıla silikon

Sıla iddialara son noktayı koydu “Aşk da, estetik de yok!” dedi ve ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü aldıktan sonra ekledi “İşimizi ne kadar iyi yaparsak bizi daha da güzel günler bekleyecek.” Onur Ödülü’nü alan Selçuk Yöntem “İleride önemli yerlerde olacaksınız. Bu yolda ilerlerken sanattan ve okumaktan uzaklaşmayın” sözleriyle teşekkür etti. Hayvan Hakları Koruma Kanunu konusunda eşi Edhem Dirvana ile yaptığı son dönem çalışmaları nedeniyle Sosyal Farkındalık Ödülü’nü alan Tanem Sivar ise “Çıktığımız yolda bize bu kadar güzel eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz” dedi. ‘En İyi Erkek Şarkıcı’ ödülünü de Mehmet Erdem aldı.

sıla silikon

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