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Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz'da Sıla'nın konser vereceği haberi gündeme bomba gibi düşmüş ve şehit yakınlarının tepkisini çekmişti. Bu haberin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir kaynaşma sembolü olarak düzenlenen Yenikapı mitingine katılmayan ve "Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum." şeklinde konuşan Sıla'nın, 15 Temmuz'da konser vereceği haberleri günlerdir konuşulmaya devam ediyor.

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Şehit yakınları ile Gazilerin tepkisine sebep olan bu konser haberin ardından önce Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Başkanı Lokman Aylar, bu hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşeceklerini ve görüşmede bazı taleplerinin olacağını söyledi. Aylar, şu açıklamalarda bulundu;

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YALNIZCA YERLİ VE MİLLİ SANATÇILARIMIZ

"15 Temmuz'da vatan müdafaası için bedenlerini siper ederek Şehitlik mertebesine yükselmiş kardeşlerimizin yakınlarıyla yine bu müdafaada yaralanmış Gazilerimiz, ortaya çıkan haberlerden oldukça rahatsız. Bizler vatanımız için mücadele ederek bedel ödedik. Sayın bakanımıza yapacağımız ziyarette, yalnızca milli ve yerli sanatçılarımıza destek olunmasını isteyeceğiz."

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KÜLTÜR BAKANI'NDAN AÇIKLAMA!

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise, yapılan bu haberlerin ardından önceki akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

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REVİZE EDECEĞİZ

Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede Temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız.

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Bu açıklamalar üzerine Sıla'nın 15 Temmuz'da konser verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

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sıla 15 Temmuz konser

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