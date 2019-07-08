Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir kaynaşma sembolü olarak düzenlenen Yenikapı mitingine katılmayan ve "Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum." şeklinde konuşan Sıla'nın, 15 Temmuz'da konser vereceği haberleri günlerdir konuşulmaya devam ediyor.



Şehit yakınları ile Gazilerin tepkisine sebep olan bu konser haberin ardından önce Türkiye Gaziler ve Şehit Yakınları Vakfı Başkanı Lokman Aylar, bu hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la görüşeceklerini ve görüşmede bazı taleplerinin olacağını söyledi. Aylar, şu açıklamalarda bulundu;

YALNIZCA YERLİ VE MİLLİ SANATÇILARIMIZ

"15 Temmuz'da vatan müdafaası için bedenlerini siper ederek Şehitlik mertebesine yükselmiş kardeşlerimizin yakınlarıyla yine bu müdafaada yaralanmış Gazilerimiz, ortaya çıkan haberlerden oldukça rahatsız. Bizler vatanımız için mücadele ederek bedel ödedik. Sayın bakanımıza yapacağımız ziyarette, yalnızca milli ve yerli sanatçılarımıza destek olunmasını isteyeceğiz."