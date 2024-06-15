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En çok talep o ile! 1 milyondan fazla tatilci bekleniyor... Yer için valiyi bile arayan var 'Para, nakit trafiği artacağı için...'

15.06.2024 10:55
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Kurban Bayramı tatili için en çok talebin olduğu Antalya'ya, 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist bekleniyor. Otellerde yer bulamayanların yardım için kendisini aradığını söyleyen Vali Vekili Hulusi Arat, 2,7 milyon olan kent nüfusunun, bayramda 4 milyona ulaşacağını belirtti. Öte yandan Vali Vekili Arat "Para, nakit trafiği artacağı için her türlü dolandırıcılık, yankesicilik, sahtekarlık olayları da artabilir" uyarısında bulundu.

En çok talep o ile! 1 milyondan fazla tatilci bekleniyor... Yer için valiyi bile arayan var 'Para, nakit trafiği artacağı için...'

Kurban Bayramı tatilinde en yoğun talebin yaşandığı Antalya'ya, kent nüfusuna ilave yerli ve yabancı 1 milyonun üstünde tatilci bekleniyor. Antalya'nın Belek, Kundu-Lara, Konyaaltı, Side, Kemer, Alanya, Kaş, Kalkan, Kaleiçi, Çıralı, Olimpos ve Adrasan gibi dünyaca ünlü turizm merkezlerinde birçok otelde 9 günlük bayram tatilindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Bu gözde turizm merkezlerinde yer bulamayanlar, vali de dahil kentte tanıdığı üst düzey isimleri arayıp, yardım istiyor.

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CİDDİ NÜFUS HAREKETİ OLACAK

Bayramda Antalya'nın 2,7 milyonluk nüfusunun 1 milyonun üzerinde ilave ile 4 milyona ulaşacağını söyleyen Antalya Vali Vekili Hulusi Arat, "Şu anda turizmin yoğunluğu başladı. Konaklama tesislerimiz önemli ölçüde doldu. Kalanlar da bayram süresince doluyor. Bayramda ilave bir yer yok. Bu da 1 milyonun üzerinde nüfusun buraya gelip, gideceğini gösteriyor. Ayrıca günübirlik çevreden gelip gidenler olacak. Tam bir sayı vermek mümkün değil ama çok ciddi bir nüfus hareketi olacak ilimiz genelinde" dedi.

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'YOLDA, ÇADIRDA YATMIYORLAR'

Bayramda yer bulamayanlardan yardım için arayanlar olduğunu da belirten Arat, "Arayanlar oluyor tabii ama pek fazla yapacak bir şey yok. Kamuya ait yerler zaten doldu, turizm tesisleri de doldu. Onun dışında yazlık kullanılan yerler var. Aile yanına gelen misafir edilecekler var. Antalya'ya gelen yolda, çadırda yatmıyor, bir şekilde yer bulunuyor" diye konuştu.

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BÜTÜN EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Trafik açısından şehirde yoğunluğun artacağı uyarısı da yapan Vali Vekili Arat, "Bütün ekiplerimiz görev başında olacak. Trafiği açma, rahatlatma konusunda elimizden geleni yapacağız. Bayram tedbirleri sadece trafikle sınırlı değil. Özellikle ilimize gelen yerli yabancı misafirlerimizin güven, huzur içinde bayramını geçirmesi. Para, nakit trafiği artacağı için her türlü dolandırıcılık, yankesicilik, sahtekarlık olayları da artabilir. Kurban satış ve kesim için belirlenen yerlerin dışına çıkılmaması, buralardaki hijyen şartları, oralara gidiş gelişlerde trafik sorunu yaşanmaması için tedbirleri aldık. İzinsiz yardım toplama faaliyetlerine izin vermeyeceğiz. Pek çok tedbir aldık, dileğimiz halkımızın huzur ve güven içinde bayramı burada geçirmesi" dedi. (DHA)

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_68611Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
antalya bayram tatili
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