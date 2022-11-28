MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti

Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti

28.11.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 1 ay önce beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sıla Gençoğlu'nun acı günü! Babası hayatını kaybetti

Güçlü sesiyle ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Gençoğlu'ndan kötü haber geldi.

sarkici-sila-gencoglu-nun-babasi-hayatini-kaybetti-15458205_2556_m

VEFAT ETTİ

Sıla Gençoğlu'nun babası, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir şey bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı.
sarkici-sila-gencoglu-nun-babasi-hayatini-kaybetti-15458205_3829_m

01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ezel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanımadıEzel'in Eren'i son haliyle şoke etti! Gören tanımadı
Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...Katar'da 45 dakika sahnede kalan Zeynep Bastık para bastı! Dakika başına...
Anahtar Kelimeler:
Sıla Gençoğlu yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

''Adama bıçağı sapladı!'' Büyük kavga...

''Adama bıçağı sapladı!'' Büyük kavga...

Özel Sağlık sigortasında isyan ettiren zam! 50 bin TL’ye yükseldi…

Özel Sağlık sigortasında isyan ettiren zam! 50 bin TL’ye yükseldi…

Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… SEDDK harekete geçti

Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… SEDDK harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Flaş fırsat: Under Armour tişörtte 200 TL indirim!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.