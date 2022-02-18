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Sıla ile İlker Kaleli el ele!

18.02.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlişkilerinde 1 yılı geride bırakan Sıla ve İlker Kaleli, önceki akşam Beyoğlu'nda objektiflere yansıdı. El ele görüntülenen çift, suskunluklarını korudu.

Sıla ile İlker Kaleli el ele!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sıla-İlker Kaleli çifti, önceki akşam Beyoğlu’nda görüntülendi. Muhabirlerin, "Nasılsınız?" sorusuna Sıla, "İyiyiz, siz nasılsınız?" derken, Kaleli ise cevap vermedi.

SESSİZ ÇİFT!

Ünlü oyuncu, basın mensuplarının, "İlker Bey, Sıla Hanım sahnede söylediği şarkıları size armağan ediyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna da yanıtsız bıraktı.

Daha önce, "Bu aşk 40 yıl beklediğime değdi." açıklamasını yapan şarkıcı ile Kaleli, ardından araçlarına binerek, hızla oradan ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
İlker Kaleli Sıla Gençoğlu
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