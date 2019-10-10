Sıla konserlerini iptal etti! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Sıla paylaşımında, "Çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Konserlerini iptal eden Sıla'ya sosyal medyadan destek mesajları geldi.
Sıla Gençoğlu paylaşımında şunları yazdı:
"Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları. Bilirsiniz; ben sanatın iyileştiricİ gücüne, koruyuculuğuna inanırım ancak vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebekler, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca Coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum. Seyircilerimin affına ve anlayışına sığınıyorum. Barış ve huzur dolu günlerin yakında olması dileğiyle.
Sevgi ve saygılarımla.
Sıla GENÇOĞLU"
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