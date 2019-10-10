Mynet Trend

Sıla konserlerini iptal etti! Sosyal medyadan duyurdu

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 10.10.2019 22:21 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Pınar Barış Harekatı dolayısıyla hafta sonu Harbiye'de vereceği konserlerini iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sıla konserlerini iptal etti! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Sıla paylaşımında, "Çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum" ifadelerini kullandı. Konserlerini iptal eden Sıla'ya sosyal medyadan destek mesajları geldi.

sıla

Sıla Gençoğlu paylaşımında şunları yazdı:

"Dün akşamüstünden beri büyük bir üzüntü, huzursuzluk ve kaygıyla takip ediyorum, ediyoruz olanları. Bilirsiniz; ben sanatın iyileştiricİ gücüne, koruyuculuğuna inanırım ancak vatan evlatları canla başla mücadele verirken, aileleri evlerinde evlat yolu gözlerken, günahsız bebekler, çocuklarımız ve sivil halkımız canından olurken, yaralanırken, Cuma ve Cumartesi akşamları olanca Coşku ve neşemle sahnede olacak gücü ben kendimde bulamıyorum. Seyircilerimin affına ve anlayışına sığınıyorum. Barış ve huzur dolu günlerin yakında olması dileğiyle.

Sevgi ve saygılarımla.

Sıla GENÇOĞLU"


PARTNERTaraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!Taraftarlar ''Göğüslerini aç'' diye tezahürat yapmıştı, taciz skandalıyla ilgili sessizliğini bozdu!
Feci olay! Yanarak can verdiFeci olay! Yanarak can verdi
Çocuklara ait cinsel içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandıÇocuklara ait cinsel içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sıla sıla konser pınar barış harekatı

En Çok Okunan Trend Haberler

Ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

Ormanda kadın kıyafetiyle yakalandı

Ferdi Tayfur'un son halini görenler inanamıyor!

Ferdi Tayfur'un son halini görenler inanamıyor!

'Dur' ihtarına uymadı! İçinden uyuşturucu çıktı

'Dur' ihtarına uymadı! İçinden uyuşturucu çıktı

1200'lere ait erotik kitap bulundu: Gözlerime inanamadım!

1200'lere ait erotik kitap bulundu: Gözlerime inanamadım!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Bu fotoğraf Türkiye'den! Görenler şaşkına döndü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuru yaprakları yakarken alevlerin arasında kalarak can verdi

Feci olay! Yanarak can verdi

Sosyal medya üzerinden çocuklara ait cinsel içerikli video paylaşımı yapan şahıs tutuklandı

Çocuklara ait cinsel içerikli paylaşım yapan şahıs tutuklandı

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

14 yaşındaki çocuğa pompalı tüfekle saldırı

14 yaşındaki çocuğa pompalı tüfekle saldırı

İstanbul'da trafikte 'makas' atan çift yakalandı!

İstanbul'un altını üstüne getiren çift yakalandı

Hastane yemeğinin içinden 'kertenkele' çıktığı iddiasına inceleme

Hastane yemeğinden çıktı! Harekete geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.