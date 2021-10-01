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Sıla maratonu kaldığı yerden devam!

01.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran başarılı sanatçı Sıla, konser serisine memleketi İzmir'de başlıyor.

Sıla maratonu kaldığı yerden devam!

Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerde hayranlarının karşısına çıkacak olan Sıla, en güzel şarkılarını yine on binlerle birlikte seslendirecek.

Sanatçı ekim ayında konserlerine; 5 Ekim Salı Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ekim Çarşamba Antep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi, 13 Ekim Çarşamba Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro, 15 Ekim Cuma Zorlu PSM, 22 Ekim Cuma Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu, 27 Ekim Çarşamba Antalya Açıkhava’da devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Sıla Gençoğlu
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