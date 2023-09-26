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Sıla, muhteşem sesiyle konuklarını mest etti!

26.09.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlü sesiyle ve verdiği konserlerle hayranlarını mest eden Sıla, İstanbul Günay'da sahne aldı. Sıla performansıyla yine konuklarına muhteşem bir akşam yaşattı.

Gazino kültürünün son mirasçısı, İstanbul eğlence dünyasının kalbinin attığı tarihi mekan Günay Restaurant, bir sezon daha misafirlerini ağırlamak için İstanbul ve Ankara'da kapılarını açtı.

Pop müziğin en sevilen kadın şarkıcılarının başında gelen Sıla, bu yaz Bodrum ve Çeşme Günay'da geçirdiği muhteşem yaz performansının ardından önceki akşam İstanbul Günay'da sahne aldı.

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Günay'da gerçekleşen sahnesinde Sıla, 30 şarkılık geniş repertuvarıyla misafirlerini coşturdu. Sanatçı en sevilen şarkılarının yanı sıra söylediği sanat müziği eserleriyle izleyicisini mest etti.

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