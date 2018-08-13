MAGAZİN

Sıla'nın Can Yücel paylaşımı olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.08.2018 09:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla, büyük şair Can Yücel'in ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sıla'nın paylaşımı Ahmet Kural'ı hatırlattı

Sıla'nın Can Yücel paylaşımı olay oldu

Ünlü şarkıcı Sıla, Can Yücel'in ölüm yıl dönümünde büyük ustayı andı.

Sosyal medya hesabından Can Yücel'in 'Farzet hiç ayrılmadık' şiirini paylaşan Sıla'ya takipçileri 'bu şiiri özelikle mi seçtiniz?' yorumunda bulundu.

Gelen mesajlara cevap vermeyen ünlü şarkıcının şiir ile paylaştığı duygusal fotoğrafı da dikkat çekti.

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Sıla ve oyuncu Ahmet Kural geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

iŞTE SILA'NIN CAN YÜCEL PAYLAŞIMI

Farzet hiç ayrılmadık
Gözümde tütüyor
Gözümü tütsülüyorsun hala
Hep birlikteyiz sanki
Seninle ben ve DÜNYA #CanYücel

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Anahtar Kelimeler:
sıla ahmet kural

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