Sıla'nın Can Yücel paylaşımı olay oldu

Ünlü şarkıcı Sıla, Can Yücel'in ölüm yıl dönümünde büyük ustayı andı.

Sosyal medya hesabından Can Yücel'in 'Farzet hiç ayrılmadık' şiirini paylaşan Sıla'ya takipçileri 'bu şiiri özelikle mi seçtiniz?' yorumunda bulundu.

Gelen mesajlara cevap vermeyen ünlü şarkıcının şiir ile paylaştığı duygusal fotoğrafı da dikkat çekti.

Sıla ve oyuncu Ahmet Kural geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

iŞTE SILA'NIN CAN YÜCEL PAYLAŞIMI

Farzet hiç ayrılmadık

Gözümde tütüyor

Gözümü tütsülüyorsun hala

Hep birlikteyiz sanki

Seninle ben ve DÜNYA #CanYücel

