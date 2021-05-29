Sıla Sinem Kobal'a cephe aldı: İlk hamlesi ise takipten çıkmak oldu!

Şarkıcı Sıla, önceki yıl eski eşi Hazer Amani ile düğününe katılan isimler arasında yer oyuncu Sinem Kobal'ı takipten çıktı. Sıla'nın bu hareketi dikkatlerden kaçmazken, akıllarda soru işareti oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde İlker Kaleli ile fotoğrafını yayınlayarak ilanı aşk eden Sıla'nın bu hamlesinin perde arkasında yeni sevgilisi Kaleli yer aldı. Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu ile yakın arkadaş olan Kobal'ı bu yüzden sildiği iddia edildi.

SILA CEPHE ALMAYA BAŞLADI

Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığını duyuran Sıla Gençoğlu, son hamlesiyle kafa karıştırdı. Ünlü şarkıcı Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu ile yakın arkadaş olan Sinem Kobal'ı takipten çıkarttı.

Oysaki Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Sıla ve eski eşi Hazer Amani'nin geçtiğimiz yıl evde gerçekleşen düğününe katılan sayılı isimler arasında yer almıştı.

Sıla'dan gelen bu karşı atak, Terzioğlu ile yakın arkadaş olması nedeniyle Kobal ile arasına mesafe koyduğu ortaya çıktı. Sıla'nın bu hareketine karşılık ünlü oyuncudan ise bir geri dönüş olmadı.