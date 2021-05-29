Sıla Sinem Kobal'a cephe aldı: İlk hamlesi ise takipten çıkmak oldu!

Şarkıcı Sıla, önceki yıl eski eşi Hazer Amani ile düğününe katılan isimler arasında yer oyuncu Sinem Kobal'ı takipten çıktı. Sıla'nın bu hareketi dikkatlerden kaçmazken, akıllarda soru işareti oluşturdu. Geçtiğimiz günlerde İlker Kaleli ile fotoğrafını yayınlayarak ilanı aşk eden Sıla'nın bu hamlesinin perde arkasında yeni sevgilisi Kaleli yer aldı. Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu ile yakın arkadaş olan Kobal'ı bu yüzden sildiği iddia edildi.
Oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığını duyuran Sıla Gençoğlu, son hamlesiyle kafa karıştırdı. Ünlü şarkıcı Kaleli'nin eski aşkı Burçin Terzioğlu ile yakın arkadaş olan Sinem Kobal'ı takipten çıkarttı.
Oysaki Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte Sıla ve eski eşi Hazer Amani'nin geçtiğimiz yıl evde gerçekleşen düğününe katılan sayılı isimler arasında yer almıştı.
Sıla'dan gelen bu karşı atak, Terzioğlu ile yakın arkadaş olması nedeniyle Kobal ile arasına mesafe koyduğu ortaya çıktı. Sıla'nın bu hareketine karşılık ünlü oyuncudan ise bir geri dönüş olmadı.
Son birkaç aydır aşk iddiaları karşısında sessiz kalan Sıla ile İlker Kaleli, Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini ilan etmişti.
Kaleli, sevgilisiyle olan karesini, "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla yayınlamıştı.
Şarkıcı Sıla ise, "Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet... Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu paylaşmıştı.
Geçtiğimiz yıl Ocak ayında evlenen ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani Bodrum’da tek celsede boşanmasıyla gündeme gelmişti. Amani'den boşanmasının ardından oyuncu İlker Kaleli ile yeni bir aşka yelken açan Sıla, sevgilisi Kaleli için kullandığı 'Canımın canısın' sözlerini eski eşi içinde kullanmıştı. Ortaya çıkan bu gerçek ile ünlü şarkıcı sosyal medyada alay konusu olmuştu.
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