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Sıla: Size oturmaya geleceğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 16:07 | Son Güncelleme

Pek çok ünlü isim gibi koronavirüs salgınını yavaşlatabilmek adına kocasıyla birlikte vaktini evinde geçiren Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Sıla: Size oturmaya geleceğim

Sadece etkileyici sesiyle değil aynı zamanda renkli kişiliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Sıla, karantina günlerinde yaptığı renkli sosyal medya paylaşımları ile beğeni topluyor. Geçtiğimiz gün yataktan kalkar kalkmaz el yıkamanın önemi üzerine bir video paylaşan şarkıcı bu gece için de Instagram üzerinden canlı yayın yapacağını duyurdu.

Takipçilerinin sorularına cevap vereceğini söyleyen Sıla, aynı zamanda ‘iki üç şarkı da söylerim canım’ diyerek sevenlerini heyecanlandırdı.

İşte Sıla’nın o satırları:

“Herkese iyi pazarlar! Ben akşam size oturmaya geleceğim. Çünkü hepimiz evdeyiz, değil mi canlar?
Şimdiden yorumlara sorularınızı bırakırsanız not alır elimden geldiğince cevaplarım. E hazır gelmişken iki üç şarkı da söylerim canım, aaa herhalde sekiz buçukta görüşürüz öyleyse.”

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sıla, Sıla ve Hazer Amani, Sıla ev,

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