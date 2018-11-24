MAGAZİN

Sıla uzun bir aradan sonra paylaştı...

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Sıla paylaşım anlamında sürdürdüğü sessizliğini 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bozdu.

Sıla uzun bir aradan sonra paylaştı...

Şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldığı ve mahkemelik olduğu Ahmet Kural’ın ardından büyük bir sessizliğe gömülen şarkıcı Sıla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sessizliğini bozdu. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla geride bıraktığımız yıl çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Sıla, hayatını kaybeden öğretmeniyle ilgili yazdığı satırlarıyla duygulandırdı. İşte Sıla’dan uzun bir süre sonra gelen o paylaşım:

İzmir burası. Geçtiğimiz yıl. Tüyap Kitap Fuarı. Şiir kitabımın imza günü için oradayım. Soldaki Birol hocam. (Birol Can) Sağdaki İsmail hocam. (İsmail Uymur) Birol hocama uzun ömürler nasip olsun, İsmail hocamı, hocamızı bu sene kaybettik. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersimize girerdi ve hayatı anlatırdı. Filozof olduğunu düşünürdük. Teneffüslerde sohbet etmek için yakalamaya çalışırdık koridorlarda. Engin bir öngörü, derin bir sezi, derya deniz bir sevgiyle bakardı, gördüğünü görürdük. Şanslıydık! Bir de jilet gibi giyinirdi, her zaman şık. O gün imza gününde bana baktı dedi ki: “Sıla, çok iyisin ha!” Mahçup olup, sadece sarılabildim. Sağol canımın içi İsmail hocam. Nur içinde yatsın o altın kalbin. Sayende ne çok şey öğrendik. Ve tüm öğretmenlerimiz, sayenizde o kadar çok şey değişebilir ki… İyi ki varsınız. Başöğretmeniz Mustafa Kemal Atatürk ışıklarda yat. Tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Canım İsmail hocam, öğrencilerin seni hiç unutmayacak. Söz!”

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Anahtar Kelimeler:
sıla öğretmenler günü 24 kasım öğretmenler günü

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