Sıla ve Hazer Amani'den romantik paylaşım!

Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani geçtiğimiz gün sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin Nişantaşı'ndaki evlerinde gerçekleşen nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıymıştı. Çift, nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet vermişti.

Ünlü çift kutlamadan sonra sosyal medyada aynı notla bir mesaj yayınladı.

Önceki gün evlenen Sıla-Hazer Amani çifti "Beraber çok güzel bir hatıramız var" notuyla birbirlerine sarıldıkları esnada çekilmiş bu kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çiftin bu paylaşımına ünlü isimlerden beğeni ve yorum yağdı.

