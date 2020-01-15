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  4. Sıla ve Hazer Amani'den romantik paylaşım!

Sıla ve Hazer Amani'den romantik paylaşım!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani'nin, Nişantaşı’ndaki evlerinde gerçekleşen nikah töreniyle evlendi. Ünlü çift sosyal medya hesaplarından nikahtan bir kareyi paylaştı; paylaşıma beğeni yağdı.

Sıla ve Hazer Amani'den romantik paylaşım!

Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani geçtiğimiz gün sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin Nişantaşı'ndaki evlerinde gerçekleşen nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıymıştı. Çift, nikahtan sonra Nişantaşı'ndaki Alancha Restaurant'ta bir davet vermişti.

Ünlü çift kutlamadan sonra sosyal medyada aynı notla bir mesaj yayınladı.

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Önceki gün evlenen Sıla-Hazer Amani çifti "Beraber çok güzel bir hatıramız var" notuyla birbirlerine sarıldıkları esnada çekilmiş bu kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Çiftin bu paylaşımına ünlü isimlerden beğeni ve yorum yağdı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
fazla sürmez :)
Gereksiz ler!
her şeyiniz yalan. insan bu kadar yapmacık nasıl yaşar..
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