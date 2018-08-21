Şilan Makal plajın gözdesi oldu!

Güzelliği ve fit vucudu ile dikkat çeken Şilan Makal köpeği ile birlikte deniz keyfi yaptı.
Plajın gözdesi oldu
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Oynadığı 'Yeni Gelin' dizisinden ayrılan Şilan Makal önceki gün Bodrum Gölköy’de bir plajda objektiflere yansıdı
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Şilan Makal köpeğiyle birlikte deniz keyfi yaptı
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Cadde'nin haberine göre; Güzelliği ve fit vucudu ile dikkat çeken Şilan Makal köpeği ile birlikte yaz tatiline dolu dizgin devam etti.
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Yeni projeler için görüşmeler yaptığı öğrenilen Şilan Makal yaz aylarının son günlerinde dinleneceğini söyledi.
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Plajın gözdesi oldu
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Plajın gözdesi oldu
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Plajın gözdesi oldu
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Plajın gözdesi oldu
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