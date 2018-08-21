MAGAZİN

Şilan Makal plajın gözdesi oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Şilan Makal tatilini Bodrum'da geçiriyor.

Güzelliği ve fit vucudu ile dikkat çeken Şilan Makal köpeği ile birlikte deniz keyfi yaptı.

Plajın gözdesi oldu

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Oynadığı 'Yeni Gelin' dizisinden ayrılan Şilan Makal önceki gün Bodrum Gölköy’de bir plajda objektiflere yansıdı

Oynadığı 'Yeni Gelin' dizisinden ayrılan Şilan Makal önceki gün Bodrum Gölköy’de bir plajda objektiflere yansıdı
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Şilan Makal köpeğiyle birlikte deniz keyfi yaptı

Şilan Makal köpeğiyle birlikte deniz keyfi yaptı
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Cadde'nin haberine göre; Güzelliği ve fit vucudu ile dikkat çeken Şilan Makal köpeği ile birlikte yaz tatiline dolu dizgin devam etti.

Cadde'nin haberine göre; Güzelliği ve fit vucudu ile dikkat çeken Şilan Makal köpeği ile birlikte yaz tatiline dolu dizgin devam etti.
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Yeni projeler için görüşmeler yaptığı öğrenilen Şilan Makal yaz aylarının son günlerinde dinleneceğini söyledi.

Yeni projeler için görüşmeler yaptığı öğrenilen Şilan Makal yaz aylarının son günlerinde dinleneceğini söyledi.
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Plajın gözdesi oldu

Plajın gözdesi oldu
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Plajın gözdesi oldu

Plajın gözdesi oldu
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Plajın gözdesi oldu

Plajın gözdesi oldu
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Plajın gözdesi oldu

Plajın gözdesi oldu
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Anahtar Kelimeler:
şilan makal Yeni Gelin

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