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Köprü açılışında ilginç anlar! Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü

06.09.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşanan bir kaza sosyal medyanın gündemine yerleşti. Ülkede yeni yapılan köprünün açılışı sırasında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Kurdele kesmenin hemen sonrasında saniyeler içinde köprü çöktü. Kameralar önünde yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Köprü açılışında ilginç anlar! Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir heyet tarafından inşası yeni tamamlanan köprünün resmi açılışı yapıldı. Nehrin iki yanını birbirine bağlayan köprü için düzenlenen açılış töreninde kurdele kesiminin sonrasında köprü bir anda çöktü. Köprünün ortadan ikiye bölündüğü ve nehre parçalarının düştüğü anlar kameralara yansıdı.

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YARALANAN OLMADI

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Açılış sırasında pek çok kişinin üzerine çıktığı köprü ağırlığa dayanamadı ve bir anda yerle bir oldu. Kurdele kesiminden sonra yıkılan köprünün üzerinde bulunanlar yaşadıkları şokla birlikte karaya doğru atladı. O sırada köprünün üstünde olmayanlar ise düşme tehlikesi geçiren insanların düşmesini engellemek için yardıma koştu. Köprünün yüksekliği fazla olmadığı için kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya demokratik kongo cumhuriyeti köprü
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