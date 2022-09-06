Köprü açılışında ilginç anlar! Kurdele kesiminden saniyeler sonra köprü çöktü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir heyet tarafından inşası yeni tamamlanan köprünün resmi açılışı yapıldı. Nehrin iki yanını birbirine bağlayan köprü için düzenlenen açılış töreninde kurdele kesiminin sonrasında köprü bir anda çöktü. Köprünün ortadan ikiye bölündüğü ve nehre parçalarının düştüğü anlar kameralara yansıdı.

YARALANAN OLMADI

Açılış sırasında pek çok kişinin üzerine çıktığı köprü ağırlığa dayanamadı ve bir anda yerle bir oldu. Kurdele kesiminden sonra yıkılan köprünün üzerinde bulunanlar yaşadıkları şokla birlikte karaya doğru atladı. O sırada köprünün üstünde olmayanlar ise düşme tehlikesi geçiren insanların düşmesini engellemek için yardıma koştu. Köprünün yüksekliği fazla olmadığı için kazada kimse ciddi şekilde yaralanmadı.



