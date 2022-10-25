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Sima eş anlamlısı nedir? Simanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sima kelimesi dilimiz içerisinde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Sima sözcüğü genellikle yüzümüzü ifade etmek için kullanılır. Sima kelimesi uzun yıllar boyunca dilimizde yer edinen kelimelerden birisi olmuştur. Sima kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre pek çok anlamı bulunmaktadır. Peki, sima kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sima eş anlamlısı nedir? Simanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sima kelimesi Farsça kökenlidir. Farsçada "yüz, çehre" anlamına gelen "sīmā" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime Türkçeleşerek dilimize "sima" olarak geçmiştir. Anlam olarak dilimizde de benzer bir anlamda kullanılır. Türkçede de anlam bakımından bir kişinin yüzünü ifade etmek için kullanılmaktadır. Sima kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • Yüz
  • Kimse, insan, tip

Sima kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Bu adamın simasını bir yerden hatırlıyorum ancak çıkartamıyorum.
  • Sanki bu simayı daha önceden de görmüştüm.
  • Bir simayı bir kere görürsem bir daha da unutmam.
  • Bu simada birisini daha önce görmemiştim.
  • Beni tanıdığınızı söylüyorsunuz ancak sizin simanızda birisiyle karşılaştığımı hatırlamıyorum.
  • Simanıza tekrar bakabilmek için bu kadar yolu kat etmem mi gerekiyordu?
  • Simanızı bir daha görmek istemiyorum.
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Sima kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Sima eş anlamlısı bir adet sözcük bulunur. Simanın eş anlamlısı olan kelime "yüz" kelimesidir. Yüz kelimesi Eski Türkçede "üz/yüz" kelimesinden evrilerek günümüze gelmiştir. Yüz kelimesi cümle içerisinde çehre yerine kullanılabilir. Sima kelimesinin eş anlamlısı olan "yüz" kelimesi cümle içinde sima yerine kullanıldığında herhangi bir anlatım bozukluğu yaratmaz.

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Sima kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sima kelimesinin eş anlamı olan "yüz" kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümle kurmak mümkündür. Simanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bu adamın yüzünde bir değişiklik göremiyorum, siz görüyor musunuz?
  • Uzun süredir kendisini görmediğim için yüzünü unutma noktasına gelmişim.
  • Bu yüzü nerede görsem tanırım.
  • Bu ne güzel bir yüzdür böyle, etkilendim doğrusu.
  • Yüzüne o kadar hayran kaldım ki canım onu tekrar tekrar görmek istiyordu.
  • O yüzü bir kez gören bir daha unutamıyordu.
  • Yüzünüzü nasıl bu kadar pürüzsüz hâle getiriyorsunuz?
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