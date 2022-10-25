Sima eş anlamlısı nedir? Simanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sima kelimesi Farsça kökenlidir. Farsçada "yüz, çehre" anlamına gelen "sīmā" kelimesinden alıntıdır. Bu kelime Türkçeleşerek dilimize "sima" olarak geçmiştir. Anlam olarak dilimizde de benzer bir anlamda kullanılır. Türkçede de anlam bakımından bir kişinin yüzünü ifade etmek için kullanılmaktadır. Sima kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:
Sima kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
Sima eş anlamlısı bir adet sözcük bulunur. Simanın eş anlamlısı olan kelime "yüz" kelimesidir. Yüz kelimesi Eski Türkçede "üz/yüz" kelimesinden evrilerek günümüze gelmiştir. Yüz kelimesi cümle içerisinde çehre yerine kullanılabilir. Sima kelimesinin eş anlamlısı olan "yüz" kelimesi cümle içinde sima yerine kullanıldığında herhangi bir anlatım bozukluğu yaratmaz.
Sima kelimesinin eş anlamı olan "yüz" kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümle kurmak mümkündür. Simanın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir: