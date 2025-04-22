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Şimdiye kadarki en acı madde keşfedildi! 1 gramı 106 küvet dolusu suyu bile acılaştırıyor...

Almanya'daki Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü'ndeki bilim insanları şimdiye kadarki en acı maddeyi keşfetti.

Şimdiye kadarki en acı madde keşfedildi! 1 gramı 106 küvet dolusu suyu bile acılaştırıyor...
Jale Uslu

Bilim insanları, insan dilinde şimdiye kadar kaydedilen en yoğun acı tadı uyaran kimyasal bileşiği keşfetti. Almanya'daki Leibniz Gıda Sistemleri Biyolojisi Enstitüsü'nde yapılan çalışmada Amaropostia stiptica adlı raf mantarı türünden alınan üç yeni bileşik incelendi. Bu bileşiklerin insanlardaki yaklaşık 25 farklı acı tat reseptöründen en az birini aktive ettiğini belirledi.

Amaropostia-stiptica

1 GRAMI 106 KÜVET DOLUSU SUYU BİLE ACILAŞTIRIYOR!

Oligoporin D, isimli bileşiğin yalnızca 1 gramı, 106 küvet dolusu su içinde çözünse bile acı tadın hissedilmesine neden oluyor. Araştırmanın yazarlarında Dr. Maik Behrens, “Bu keşif, acı tat alımıyla ilgili moleküler mekanizmaları daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Yeni acı bileşiklerini tanımlamak ve etkilerini öngörmek için tahmin modelleri geliştirmeyi hedefliyoruz,” dedi.

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"ACI TAT SENSÖRLERİNİN GİZEMLERİ VAR"

Acı tat reseptörlerinin evrimsel olarak insanları zararlı maddelerden korumak için geliştiğini düşünüyor. Ancak her acı bileşiğin zehirli olmadığı gibi, her zehirli maddenin de acı olmadığına dikkat çekiyorlar. Örneğin köygöçüren mantarı, ölümcül derecede zehirli olmasına rağmen acı bir tada sahip değil.

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Araştırmacılar ayrıca, ağız dışında mide, bağırsak, kalp ve akciğer gibi organlarda da bulunan acı tat sensörlerinin fizyolojik işlevlerine dair hala çözülmemiş gizemler olduğunu vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
mantar acı
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