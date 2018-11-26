Simge Arapların yeni gözdesi oldu!

Başarılı şarkıcı Simge, Suudi Arabistan merkezli Sayidaty araştırma şirketinin düzenlediği ve 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği ankette En İyi Şarkıcı seçildi.

Peşpeşe Türk dizilerinin yayınlandığı ve Türk magazin dünyası ile ilgili özel programların yapıldığı Suudi Arabistan’da düzenlenen ankette “en çok beğenilen” ve “en iyi şarkıcı” unvanlarına layık görülen Simge’nin son şarkısı Öpücem’ in klibi de “en iyi klip” seçildi.

Öpücem‘in klibinin yayına girmesi ile müzik listelerinde ilk sıraya yerleşen Simge’nin klibi, geçtiğimiz günlerde MTV Europe’da da yayınlanmış, Simge böylece uzun süre sonra MTV Europe’da yayınlanan ilk Türk şarkıcı olmuştu.

ARAP MÜZİĞİNİN DİVASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Simge’nin başarılı yükselişi ve şarkılarının gücü, birçok müzik eleştirmenine göre Arap müziğinin gelmiş geçmiş en iyi yorumcusu olarak anılan Lübnanlı Maya Diab’ın (*) da dikkatini çekti. Simge’nin Türkiye’de dijital platformlarda 100 milyon dinlenmeyi geçen şarkısı “Yankı” yı Simge ile birlikte okumak isteyen Maya Diab, önümüzdeki günlerde Simge ile beraber Dubai‘de stüdyoya girerek “Yankı”yı seslendirecek.