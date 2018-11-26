MAGAZİN

Simge Arapların yeni gözdesi oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kariyerinde sağlam adımlarla ilerleyen ve son günlerde yeni şarkısı “Öpücem” ile kendinden sıkça söz ettiren Simge, MTV Europe’dan sonra Arapların da dikkatini çekti. Arap dünyasında yapılan ankette en sevilen Türk şarkıcı seçilen Simge, Lübnanlı ünlü şarkıcı Maya Diab’dan da düet teklifi aldı.

Simge Arapların yeni gözdesi oldu!

Başarılı şarkıcı Simge, Suudi Arabistan merkezli Sayidaty araştırma şirketinin düzenlediği ve 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği ankette En İyi Şarkıcı seçildi.
Peşpeşe Türk dizilerinin yayınlandığı ve Türk magazin dünyası ile ilgili özel programların yapıldığı Suudi Arabistan’da düzenlenen ankette “en çok beğenilen” ve “en iyi şarkıcı” unvanlarına layık görülen Simge’nin son şarkısı Öpücem’ in klibi de “en iyi klip” seçildi.

Simge Konser Fotolar (2)

Öpücem‘in klibinin yayına girmesi ile müzik listelerinde ilk sıraya yerleşen Simge’nin klibi, geçtiğimiz günlerde MTV Europe’da da yayınlanmış, Simge böylece uzun süre sonra MTV Europe’da yayınlanan ilk Türk şarkıcı olmuştu.

Simge Konser Fotolar (3)

ARAP MÜZİĞİNİN DİVASININ DİKKATİNİ ÇEKTİ

Simge’nin başarılı yükselişi ve şarkılarının gücü, birçok müzik eleştirmenine göre Arap müziğinin gelmiş geçmiş en iyi yorumcusu olarak anılan Lübnanlı Maya Diab’ın (*) da dikkatini çekti. Simge’nin Türkiye’de dijital platformlarda 100 milyon dinlenmeyi geçen şarkısı “Yankı” yı Simge ile birlikte okumak isteyen Maya Diab, önümüzdeki günlerde Simge ile beraber Dubai‘de stüdyoya girerek “Yankı”yı seslendirecek.

Simge Konser Fotolar (6)

  • Lübnan’ın Divası olarak tanınan 34 yaşındaki pop şarkıcısı Maya Diab, şarkılarıyla olduğu kadar cesur hareketleriyle de kendinden söz ettiren bir isim. Lübnan'da yaşayan ünlü şarkıcı bir sure önce katıldığı bir programda başörtüsü takıp mini etekle sahneye çıktığı için dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye'de de çok sayıda fanı olan şarkıcının toplam 6 albümü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
simge arap

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