Simge: Aşk yok, iş var

Müziği ve tarzıyla son zamanların beğenilen isimlerinden Simge, geçtiğimiz akşam Didim'de yer alan Caprice Deluxe'de sahne aldı. Mış Mış, Üzülmedin Mi?, Prens ve Prenses, Yankı, Ben Bazen, Öpücem gibi şarkıları ve bitmeyen sahne performansı ile izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ozan Doğulu ile hazırladığı yeni şarkısı “Ne Zamandır” ile son günlerin en gözde ismi Simge, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aşk hayatıyla alakalı kalbinin boş olduğunu söyleyen sanatçı, kendini işine verdiğini belirtti. Müzik eleştirmenleri tarafından Türk Pop Müziği’nin yeni nesil ‘4 Büyükleri’ arasında gösterilmesi hakkında, “Demet Akalın, Gülşen Hande Yener ile adımın yan yana yazılması, yaptığım müziği anlatabiliyor olmam benim için büyük gurur” dedi. Tercih ettiği Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetle tüm dikkatleri üstüne çekerken sanatçı, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.



