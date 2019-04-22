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Simge'nin süper minisi ve seksi dansı olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

Beyazıt Öztürk'ün Almanya'daki programına konuk olan şarkıcı Simge, kalça dansı ve kıyafetiyle izleyicileri mest etti.

Beyaz Show’un sunucusu Beyazıt Öztürk, önceki gün Almanya’da sevenleriyle buluştu.

Simge, Hakan Altun, Oğuzhan Koç, İrem Sak, İbrahim Büyükak ve Doğu Demirkol ile birlikte salonu dolduran hayranlarını esprileriyle kahkahaya boğdu.

GÖBEK DANSI BÜYÜK İLGİ TOPLADI

Yaklaşık yedi bin davetlinin izlediği Beyaz Show'da Simge, Hakan Altun ve Oğuzhan Koç sevilen şarkıları ile salonu coştururken Simge bu yıla damgasını vurduğu şarkısı ‘Öpücem'i söylerken yaptığı göbek şovla geceye damgasını vurdu.

Simge sesiyle olduğu kadar kıyafetiyle de göz dolduran izleyenleri mest etti..

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Anahtar Kelimeler:
Simge Simge dans

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