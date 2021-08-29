Simge Sağın beyaz elbisesiyle olay oldu! Göğsünün ortasındaki dövme dikkat çekti

Simge Sağın Kırklareli'de 13.Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Beyaz bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, sahnede kuğu gibiydi.

Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının, derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekiciydi.

Öte yandan 40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı.

Takipçileri "Dövmen için elbise mi yaptırdın" yorumlarında bulundu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel şarkıcının beyaz, derin yırtmaçlı sabahlığıyla verdiği poz da çok konuşulmuştu.



