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Simge Sağın beyaz elbisesiyle olay oldu! Göğsünün ortasındaki dövme dikkat çekti

29.08.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddialı tarzıyla dikkat çeken Simge Sağın sahne kıyafetleriyle de farkını ortaya koyuyor. Konserlerine hız kesmeden devam eden Simge Sağın dövmesini öne çıkaran kıyafetiyle gündem oldu.

Simge Sağın beyaz elbisesiyle olay oldu! Göğsünün ortasındaki dövme dikkat çekti

Simge Sağın Kırklareli'de 13.Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Beyaz bir elbise tercih eden güzel şarkıcı, sahnede kuğu gibiydi.

Konserde verdiği pozları Instagram'da paylaşan şarkıcının, derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekiciydi.

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Öte yandan 40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı.

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Takipçileri "Dövmen için elbise mi yaptırdın" yorumlarında bulundu.

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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel şarkıcının beyaz, derin yırtmaçlı sabahlığıyla verdiği poz da çok konuşulmuştu.

Simge Sağın, sabahlıkla poz verdiSimge Sağın, sabahlıkla poz verdi


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Simge Sağın
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