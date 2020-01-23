Simge Sağın'dan göğüs dekolteli paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar dikkatleri üzerinde toplayan güzel şarkıcı Simge Sağın, son paylaşımıyla hayranlarını mest etti. Instagram hesabından 1,2 milyon takipçisi bulunan Simge Sağın, siyah askılı elbisesiyle çekilmiş pozun takipçileriyle paylaştı.

Güzel şarkıcının paylaşımı 70 binin üzerinde beğeni alırken, takipçilerinden de övgü dolu yorumlar aldı.

İşte Simge Sağın'ın fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:

Fıstık gibisin.

Elbisen çok güzel çok yakışmış...

Simge Sağın güzelliği...

Maşallah çok güzelsin harikasın...

Aşık olduk yine...

Yıllanmayan şarap gibi güzellik...

Çok güzelsin beeee. Fazla be kardeşim bu beee...

Nasıl bir güzellik bu!..

Sağın geçtiğimiz günlerde konserinde yaptığı kalça dansıyla dikkat çekmiş takipçileri dans şovunu beğenmemişti.

