Simge Sağın elbisesiyle sere serpe uzanarak verdiği pozla büyüledi! "Kalpten gittik..."

Güzel sesi ve fiziğiyle Türkiye'nin en güzel kadınları arasında yer alan şarkıcı Simge Sağın, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türkiye'de 'Miş miş' ve 'Öpücem' şarkısıyla adını herkese duyuran ve günlerce trend olan parçalarıyla tanınan Simge Sağın, son olarak ev halini paylaştı. Elbiseli ev pozuyla sere serpe uzanan güzel şarkıcı güzelliğiyle baş döndürdü.

ELBİSELİ EV HALİYLE MEST ETTİ

Instagram hesabından ev halini paylaşan güzel şarkıcı, fiziği ve güzelliğiyle herkesi mest etti. Koltuğunda sere serpe uzanarak poz veren güzel şarkıcının paylaşımı adeta baş döndürdü. Güzelliğiyle dikkat çeken Sağın'a binlerce beğeni ve yorum yapıldı.

Bazı takipçileri güzel şarkıcının paylaşımına, "Kalpten gittik teşekkürler" sözleriyle iltifat yağdırdı.

CESUR POZUYLA BAŞ DÖNDÜRDÜ

Üst üste sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan güzel şarkıcı, ev hali paylaşımının ardından Instagram hikayesindeki göğüs dekolteli pozuyla da takipçilerinin dikkatini çekti.

Derin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle mest eden Sağın, güzelliğinin yanı sıra fiziğiyle de büyüledi.

